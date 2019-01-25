澳網／喬科維奇虐菜直落三普耶　83分鐘快打晉級決賽

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)在澳網4強沒有意外，只用了83分鐘就以6:0、6:2、6:2擊敗法國好手普耶(Lucas Pouille)晉級決賽。過去6次在澳網闖進決賽，喬科維奇全都摘下冠軍，最後一戰的對手是「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)。

第一盤普耶打得超悶不僅一發成功率僅有低於水準的46%，得分率更僅有55%。第一個發球局，普耶就以雙發失誤被迫。表現拿不出水準，讓對手喬科維奇輕鬆應戰。除此之外，普耶首盤短短的時間內就出現10次非受迫性失誤，各方面表現都不及喬帥，0:6吃了一顆貝果。

次盤普耶發球表現稍微好一點，但依舊沒能威脅到喬科維奇，以2:6再丟次盤。前面兩盤打完，普耶沒有拿到任何破發點，反而被喬帥破發5次，比賽時間甚至還不到一小時，呈現一面倒的局勢。

第三盤普耶前面較能和喬帥堅持，不過在第四局一個底線回球失誤，發球局慘被第六次破發來到1:3落後。來到2:5普耶讓喬科維奇拿到2個賽末點，在第二個就掌握住，以6:0、6:2、6:2晉級決賽，將挑戰生涯第七座澳網冠軍。

喬科維奇全場僅出現5次非受迫性失誤，可見他面對對手的攻勢完全遊刃有餘。澳網決賽將是世界前二的瞧帥和納達爾的重磅對決，兩人生涯交手多達52次，喬帥27勝25敗領先。

▲普耶。（圖／達志影像／美聯社）