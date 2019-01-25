亞足賽／阿茲蒙5出賽轟進4球　伊朗一球未丟4強對決日本

▲ 亞洲盃，阿茲蒙。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲盃亞足賽24日晚間（台灣時間）進入8強賽事，伊朗以3比0輕取大陸，拿下4強門票，其中主將阿茲蒙(Sardar Azmoun)本屆表現火熱，也讓人相當驚艷，尤其在大陸一役可說是摧毀對手防線，送出一次助攻和一顆進球，並讓對手頻頻出現失誤。

伊朗在本屆為了睽違43年後的冠軍而來，表現相當穩定，不但大比分的進球，更是一球未失一路晉級，小組賽中先以5比0大勝葉門，再以2比0擊敗越南，最終和伊拉克以0比0踢平，三場比賽打進7球0失球輕鬆晉級16強，16強賽以2比0擊敗阿曼，8強賽對上大陸再以3比0大勝。

其中阿茲蒙在對上葉門攻進一球、越南一戰梅開二度、對上大陸也打進一顆進球，5場比賽就攻進4球，並且頻頻搶斷球快攻破門，先是守門員馮瀟霆衝出漏空門、劉奕鳴防守疏漏、加上石柯也出現失誤，大陸後防出包，讓伊朗掌握全局收下比賽勝利。

▼ 亞洲盃8強賽,伊朗vs大陸 。（圖／CFP）

被封為伊朗梅西的阿茲蒙年僅24歲，目前效力俄羅斯喀山紅寶石，在俄羅斯世界盃伊朗小組賽淘汰之後，於IG宣佈退出國家隊，因為網友的謾罵使得自己母親病情加重，不過本屆亞洲盃選擇再度披上國家隊戰袍，希望能夠帶領伊朗衝擊冠軍。

伊朗4強賽就要對四屆冠軍的日本，日本同樣為了王座奪還（重回冠軍寶座）而來，東亞和西亞球隊之爭，球風完全不同的兩支隊伍交鋒，勢必會是一場精彩對決。

▼亞洲盃16強賽,伊朗vs阿曼 。（圖／CFP）

