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聯新國際醫療4年2400萬　贊助國內菁英運動員拚獎牌

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▲聯新國際醫療4年2400萬「精英運動員贊助計畫」於體育署舉行簽約儀式。（圖／記者路皓惟攝）

▲聯新國際醫療4年2400萬「精英運動員贊助計畫」於體育署舉行簽約儀式。（圖／記者路皓惟攝）

體育中心／綜合報導

為了讓優秀運動員獲得完整醫療照護，在國際比賽力拼獎牌，聯新國際醫療集團推出「菁英運動員贊助計畫」25日舉行簽約儀式，提供360度全方位專業運醫傷檢、專屬尊爵醫療照護、訓練津貼、得牌加碼獎金等措施，給予台灣頂尖選手全方位運動健檢服務。

這是聯新國際醫療成立以來，最大規模的優秀運動員贊助計畫，預計4年挹注2400萬元，協助運動員打造健康身體，爭取更好的成績表現。短期目標鎖定2020年的東京奧運，中程目標為2022年杭州亞運，希望選手參加國際運動比賽能贏回更多獎牌和金牌，為國爭光。

「聯新國際醫療菁英運動員贊助計畫」包括：360度全方位專業運醫傷檢、專屬尊爵醫療照護、訓練津貼、得牌加碼獎金等措施。其中，運醫傷檢提供選手每年例行一次與大型比賽後的全方位運動健檢服務，包含運動營養諮商、運動心理與壓力諮商、睡眠與運動疲勞檢測、運動處方與肌力體能諮商等項目。

專屬尊爵醫療照護提供24小時專責熱線，協助安排綠色醫療通道迅速到壢新醫院或指定醫療院所就醫。門診或住院的相關醫療費用，不論健保或自費，皆全額補助無上限。多元整合VIP級運動醫學服務，提供門診之外的運動防護、高效復健、身體運動能力檢測、肌力體能訓練、運動生理監測、運動表現與疲勞監測、運動營養、運動心理與壓力諮商、運動科學教育與禁藥宣導等服務。

訓練津貼每個月補助選手有關運動營養、訓練器材、防護器材、教練聘請等費用。得牌加碼獎金依參加國際賽事的名次提供獎勵，鼓勵選手勇於挑戰，創造佳績。

聯新國際醫療長期擔任職棒Lamigo桃猿隊的健康照護，創下7年內勇奪5座冠軍的紀錄。這次菁英運動員贊助計畫，將擴大發揮照顧運動員的豐富經驗，結合最多國家隊醫的聯新運動醫學中心團隊，以及先進的儀器設備與技術，幫助台灣選手在國際賽事締造亮眼成績。

關鍵字： 聯新國際醫療菁英運動員贊助計畫體育署奧運
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