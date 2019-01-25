中職／桃猿第6代春訓球衣　首度把TAOYÜAN穿上身

▲Lamigo桃猿春訓球衣。（圖／Lamigo桃猿提供）

體育中心／綜合報導

2019為桃園出征！Lamigo桃猿隊在2019年春訓熱身賽專屬比賽球服以城市版本「TAOYÜAN」華麗登場，第六代春訓球衣將是Lamigo桃猿隊在2019年的首款比賽球衣，也是首度在春訓賽時就把「TAOYÜAN」穿上身，球季還沒開始就要為桃園征服對手。



Lamigo桃猿春訓熱身賽專屬比賽球服傳統已經進入第六代。「TAOYÜAN」城市版球服以「桃猿為桃園征服對手」的概念來期許Lamigo在南征北討的春訓賽中征服對手，與品牌「Louisville Slugger」合作，為新球季搏得好彩頭。

全新的城市感LM設計、城市指標交通機場捷運指定配色、桃園國際機場RCTP碼、機場跑道標號、球場所在地郵遞區號都是設計元素，象徵未來更多的在地發展可能，桃猿隊帶著整個城市的希望，精神抖擻地迎向三連霸。



桃猿球員為桃園在春訓期間辛苦鍛鍊出來的投打速度將以最佳狀態征服對手面對新球季。青棒以來一直在桃園發展的葉家淇說：「為桃園建立一些城市特色，一直是我們球隊的使命，胸前的TAOYÜAN讓我很有歸屬感！」。

新球季被寄予厚望的翁瑋均、陳晨威與張閔勛都覺得城市版球衣很符合主場的期待以及創造桃園的特色；第一次參與球隊傳統宣傳的郭永維則直呼桃捷紫很好看，讓他想起桃園農博的薰衣草花海。



「TAOYÜAN」將在遠征石垣島以及出戰樂天金鷹時穿著登場比賽，並且在接下來的自辦、官辦熱身賽中登場，「TAOYÜAN10號隊友版」則預計在二月中於四家Lamigo專櫃上架，並且推出全選手的客訂版本於購物網上供球迷預購選擇。