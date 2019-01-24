味全復活！魏應充請益謝榮瑤　承諾找昔日龍隊球員當總教練

▲頂新集團魏應充拜會謝榮瑤。（圖／徐生明棒球發展協會提供）

體育中心／綜合報導

頂新集團要用味全龍重返中職，頂新集團三董魏應充24日特別拜訪前味全龍總教練徐生明的遺孀「師母」謝榮瑤，除了承諾會繼續回饋基層、支持徐生明棒球發展協會，也有共識未來味全龍將找回昔日龍隊球員，擔任總教練和教練。

魏應充日前才和張泰山見面，表明味全龍重新組隊「開弓沒有回頭箭」的頂新集團三董，最近持續進行他的請益之旅，今天則是前味全龍總教練徐生明遺孀謝榮瑤。

徐生明棒球發展協會成立6年來，除了每年固定舉辦比賽，也進行「偏鄉醫療」和「營在起跑點」活動，替偏鄉的少棒球員義診、宣傳運動傷害防護和正確的營養觀念。魏應充感念徐總，長期默默的支持與贊助協會，也一直和謝榮瑤保持聯絡。

今天兩人會面，就像老朋友重逢，聊得很開心。魏應充除了關心謝榮瑤的近況，以及協會運作、募款的情形，也再度重申，味全龍組隊是「開弓沒有回頭箭」，一定會認真做，而且希望做到最好，所以特別請教謝榮瑤的看法和意見。

謝榮瑤對於味全龍復出組隊樂觀其成，而且表示龍迷一直都在，但也建議魏應充有機會能夠和龍迷見面，傾聽龍迷的心聲，並向龍迷正式宣示重組球隊、永續經營的決心。同時，藉由聽取龍迷的意見，做為未來球隊營運的參考，魏應充答應，會找機會和球迷見面。

另外，謝榮瑤也建議找回龍隊球員擔任新球隊的教練和總教練，魏應充對此也表示認同。