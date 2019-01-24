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SBL／桑尼背傷不一定回的來　裕隆測試史貝斯同時覓新人選

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▲裕隆桑尼、道森，璞園簡偉儒。（圖／籃協提供）

▲桑尼（Sani Sakakini）暫時回加拿大調整，不一定回的來。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

本季表現最火燙的洋將桑尼（Sani Sakakini）飽受背傷困擾，已經第3度因此而缺賽，裕隆被迫找來剛被台銀拋棄的史貝斯（Antwan Space）撐一個禮拜。執行教練李啟億表示，春節有一個月的時間讓桑尼休養，依然希望他能回來，但球團還是必須做換人的準備。

巴勒斯坦現役國手桑尼過去在中國CBA就滿負盛名，來到SBL之後依舊強勢，12月單月場均25.2分、14籃板、2.5助攻摘下單月MVP，可以說是本季最強洋將之一。不過桑尼背傷的問題反覆困擾著，先前已經有兩次因為下背部不適休息的紀錄。上週連續缺席4場回歸的2場比賽場均26.5分，裕隆卻是苦吞二連敗，其中還包括台銀終結9連敗的賽事。

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「桑尼先回到加拿大做調整，本週結束後有一個月的時間讓他休息並解決背部的問題，」李啟億24日賽前說道，「當然是希望桑尼能夠回來，畢竟有他帶給我們許多精彩的比賽內容，但一切還是要看他的狀況，我們還是必須做好換人的準備，得持續物色新人選。」

▲▼2019.01.11 台銀vs台啤，2號 陳昱瑞、8號 史貝斯（Antwan Space）、11號 天使（Angel Nunez）、68號 張博勝、總教練 韋陳明。（圖／籃協提供）

▲裕隆與史貝斯（Antwan Space）簽1週測試合約頂替。（圖／籃協提供）

裕隆先前桑尼缺陣時就曾將泰勒（Joseph Taylor）列入考慮，最終泰勒回鍋台銀，因此「就近」選擇被泰勒取代的史貝斯簽下一週的測試合約，打完農曆春節前最後3場賽事。史貝斯本季總計6場出賽，場均15.3分、6.7籃板、1.7助攻，外線有37.5%的水準。

李啟億透露，春節階段球團會做上半季的總檢討，內容包括洋將的部分，希望桑尼能夠持續為裕隆效力，若傷勢不理想除了找新人選外，也會評估史貝斯這3場的狀況是否續留。至於明星賽是否出賽，若有選上一切看球員的意願。

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關鍵字： SBL裕隆桑尼史貝斯李啟億
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