世界大賽紅襪道奇後　洛城波士頓世仇組合再戰超級盃

▲2019第53屆超級盃新英格蘭愛國者對戰洛杉磯公羊。（圖／翻攝自NFL推特）



記者路皓惟／綜合報導

比起紐約決戰波士頓，在北美四大職業運動中，洛杉磯對戰波士頓的東、西岸大戰，才是球迷最期待的戲碼。今年NFL超級盃將由洛杉磯公羊出戰新英格蘭愛國者，恰巧與去年10月大聯盟世界大賽組合相同，短短2個月時間，波士頓和洛杉磯球隊再次爭奪象徵最高榮譽的冠軍。

根據美媒報導，這是超級盃史上第二度與MLB世界大賽上演相同的城市對決，上一次出現同要組合已要追溯到1969年，當年超級盃由紐約噴氣機對陣當時還在巴爾的摩的小馬隊，而當年世界大賽則是由紐約大都會出戰巴爾的摩金鶯，最終來自紐約的噴射機和大都會都奪下冠軍，堪稱是紐約最輝煌的一年。

80年代魔術強森（Magic Johnson）領軍的湖人與「大鳥」柏德（Larry Bird）率隊的塞爾提克之間的對決，創下了經典，也為兩城市塑造出「世仇」氛圍。2018年世界大賽由波士頓紅襪出戰洛杉磯道奇，這已是睽違8年的波士頓決戰洛杉磯戲碼，前一次2010年NBA總冠軍戰湖人4：3擊敗塞爾提克奪冠，堪稱是近年來的經典大戰。

今年第53屆超級盃將於台北時間2月4日早上7點半開打，過往例行賽公羊和愛國者有過12次交手，公羊戰績5勝7敗、勝率4成17。在季後賽雙方僅有過一次對戰，發生在2002年第36屆超級盃，當時愛國者以20比17戰勝聖路易公羊隊，奪得隊史首座超級盃冠軍。

▲2018世界大賽戲碼為洛城道奇決鬥波士頓紅襪。（圖／達志影像／美聯社）



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