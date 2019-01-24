鈴木一朗東京海外賽拚25人名單　大聯盟年薪75萬美元

▲日本棒球活傳奇鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

45歲日本活傳奇球星鈴木一朗還沒計劃退休，在台北時間23日與水手簽下小聯盟合約，附加大聯盟春訓邀請，根據《USA Today》報導，若鈴木一朗在開季擠進大聯盟25人名單，年薪將是75萬美元。

這是鈴木一朗在大聯盟18年生涯當中，首度簽下小聯盟約。上季一朗回鍋水手卻在季中轉任特別助理，但他並未宣布退休，仍跟著球隊移動訓練，今年水手隊新賽季的開幕戰將在3月20、21日日本東京巨蛋對決運動家，簽下小聯盟約的一朗確定會出戰。

水手球團相當重視鈴木一朗，總經理迪波托（Jerry Dipoto）表示，今年2月春訓報到時，一朗的身份會是教練兼選手，若是春訓能保持健康，將會給予開季名單的機會，保留一個位置給這位水手傳奇。

但值得一提的是，東京海外開幕戰2場結束後，因應海外賽的28人名單也將變回25人名單，屆時一朗能否留在陣中還是未知數，「如果他在東京兩場比賽敲7支安打，那很有機會再參加第3場比賽。」迪波托開玩笑說。也許一朗無法在場上做出太多貢獻，但以自身豐富的經驗帶領年輕球員，仍是水手相當重要的資產。

去年休賽季水手大肆兜售自家球星，目前外野陣容大致底定，由漢尼格（Mitch Haniger）、史密斯（Mallex Smith）和桑塔納（Domingo Santana）組成，若鈴木一朗最後沒有成功進入名單，不排除擔任行政職務。

▲鈴木一朗去年季中轉任球團特助。（圖／達志影像／美聯社）



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