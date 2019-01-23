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高中木聯／平鎮、高苑等5隊全勝晉級　24強分組出爐

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▲高中木聯，第二階段抽籤。（圖／學生棒聯提供）

▲第二階段抽籤。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

高中木棒聯賽23日完成第一階段賽事，壽山、東石、平鎮、西苑、高苑在第一階段都以全勝之姿晉級，第二階段賽事24強分組抽籤出爐，預計2月18日開打。

A組東石「扣倒」花體，以4連勝分組第1名晉級，南英3勝1敗第2名晉級，花體2勝2敗第3名晉級，B組西苑高中4戰全勝晉級，中興力克仁義，以分組第2名晉級，第3名則為中道中學；C組平鎮4連勝分組第1名晉級，強恕1比0險勝善化，強恕居第2名、善化居第3名。

D組實力相近，壽山高中以6比3力克嘉義高中取得4連勝，嘉義高中、屏東高中及成德高中同戰績互咬，加賽PK爭取2張晉級門票，嘉中先以4比3退屏中，成德1比0淘汰屏中，嘉中分組第2名晉級，成德分組第3名晉級。

E組高苑7比0提前擊退台南海事，4戰全勝晉級，麥寮高中5比4險勝興大附農，兩隊皆晉級分居第2名及第3名；F組穀保家商、大理高中、玉里高中同戰績互咬，比較總失分排名依序為穀保(7分)、大理(9分)、玉里(10分)。G組普門中學、三民高中、北科附工同為3勝1敗互咬，比較總失分排名依序為北科(6分)、普門(7分)、三民(9分)。

H組6隊一組戰況膠著，秀峰7比0擊敗美和翻轉為分組第一，美和居第2名，鶯歌工商與東大體中為爭取最後一張晉級門票，延長12局才分出勝負，鶯歌6比4擊敗東大體中晉級。

第二階段賽事24強賽事分組出爐，2月18日至20日進行3隊一組單循環賽，每組取2名晉級16強，A組善化高中、嘉義高中、北科附工；B組高苑工商、中道中學、強恕中學；C組麥寮高中、平鎮高中、玉里高中；D組興大附農、東石高中、大理高中；E組美和高中、壽山高中、三民高中；F組普門中學、西苑高中、花蓮體中；G組鶯歌工商、南英商工、秀峰高中；H組穀保家商、中興高中、成德高中。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 高中木聯24強
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