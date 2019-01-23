高中木聯／陳柏毓壓低失分　北科遭普門逆轉仍為第一

▲普門中學馬鋼。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

107學年度高中木棒聯賽第一階段23日賽事，普門中學與北科附工交手，普門6局由馬鋼三壘安打突破平手僵局，率隊以4比2獲勝，不過比較總失分，北科附工仍取得分組第一晉級。

G組賽事普門中學、三民高中、北科附工、華德工家與東勢高工同組取前3名晉級，北科附工賽前取得3勝，普門中學則是2勝1敗，三民高中3勝1敗，分組前3名互咬，將比較第一階段4場比賽總失分進行排名。

普門派出下勾投手鍾昀臻先發，北科則由陳柏毓掛帥，1局下鄭宗哲、馬傑森、馬鋼突破陳柏毓防線先馳得點，北科2局上反撲，陳紹恩觸身球保送後靠戰術攻佔得點圈，楊承峻、王柏崴連續安打超前為2比1。

▲北科附工陳柏毓。（圖／記者楊舒帆攝）

普門5局下林宥辰把握北科游擊手失誤機會攻佔上壘，劉貴元適時安打追平比數，6局下陳柏毓續投，被鄭宗哲掃二壘安打才退場，換上側投陳昭聿，這時由馬鋼二壘安打掃回超前分，廖宏治補上安打再下一城，普門最終就以4比2逆轉奪勝。

鍾昀臻主投7局掉2分拿下勝投，雖然帳面上成績不錯，不過普門總教練邱俊文指出，「他此戰狀況紀要多，壞球偏差多，變化球也掌握不夠好，容易偏高。」

北科附工總教練林建男透露，「想壓低失分所以派出陳柏毓先發，不過賽前就有設定5局就要換側投，6局為了面對左打鄭宗哲才繼續留陳柏毓在場上。」陳柏毓投5局失3分有1分非責失分，普門打線有效掌握陳柏毓球路，是贏球的關鍵之一，邱俊文坦言，「提醒打者挑直球打，變化球偏低放掉，挑高球攻擊。」

雖然普門拿下逆轉勝，形成前3名的三隊互咬，比較總失分，北科6分排第一，普門7分排第二、三民11分排第三，晉級第二階段。

▲普門鍾昀臻。（圖／記者楊舒帆攝）