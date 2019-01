澳網／科維朵娃粉碎地主希望　與美國黑馬爭決賽門票

▲科維朵娃(Petra Kvitova)晉級決賽。(圖/路透社)

記者黃琮舜/綜合報導

科維朵娃(Petra Kvitova)在澳網8強賽以6比1、6比4擊敗地主選手芭提(Ashleigh Barty),繼2012年之後再次重返澳網四強,她將與稍早獲勝的美國黑馬柯林斯(Danielle Collins)爭奪冠軍賽門票。

曾經登上球后寶座的科維朵娃近幾年大滿貫成績皆不佳,這是她自2014年溫布頓奪冠後再次進入大滿貫的4強賽,在八強戰她打出25記致勝球比對手8顆高出許多,並保住自己全場所有的發球局,在第二盤的第9局完成關鍵破發,在賽末點藉由芭提斯的掛網拿下勝利。

.@Petra_Kvitova is into her first Slam semifinal since a knife stabbing incident in late 2016 sidelined her from the sport.



Try not to tear up watching this #AusOpen pic.twitter.com/qugNPgQrC6