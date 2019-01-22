運動雲

> >

澳網／科維朵娃粉碎地主希望　與美國黑馬爭決賽門票

ETtoday運動雲

▲▼2019澳網8強，科維朵娃(Petra Kvitova)。（圖／路透）

▲科維朵娃(Petra Kvitova)晉級決賽。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

科維朵娃(Petra Kvitova)在澳網8強賽以6比1、6比4擊敗地主選手芭提(Ashleigh Barty)，繼2012年之後再次重返澳網四強，她將與稍早獲勝的美國黑馬柯林斯(Danielle Collins)爭奪冠軍賽門票。

曾經登上球后寶座的科維朵娃近幾年大滿貫成績皆不佳，這是她自2014年溫布頓奪冠後再次進入大滿貫的4強賽，在八強戰她打出25記致勝球比對手8顆高出許多，並保住自己全場所有的發球局，在第二盤的第9局完成關鍵破發，在賽末點藉由芭提斯的掛網拿下勝利。

▲科維朵娃受訪時激動落淚。

科維朵娃在2016年底在住家遭一名男子持刀闖入，她在與歹徒搏鬥的過程中弄傷手，讓她缺席約半年的賽事，這是她傷後首次闖進大滿貫的4強，讓她受訪時激動落淚表示自己從沒想過可以重返大滿貫4強。

美國25歲女將柯林斯在去年三次大滿貫都「一輪遊」，在她生涯首次參加澳網就闖進4強，在第四輪以6比0、6比2擊敗德國名將科柏(Angelique Kerber)，在22日的八強賽以2比6、7比5、6比1逆轉擊敗同樣是非種子的帕夫柳琴可娃(Anastasia Pavlyuchenkova)。

▲▼2019澳網8強，柯林斯(Danielle Collins)。（圖／路透）

▲2019澳網8強，柯林斯(Danielle Collins)晉級4強。（圖／路透社）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 澳網科維朵娃柯林斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

妙鼻貼一撕...茂密白頭超療癒 專家打臉：拔的根本不是粉刺

推薦閱讀

澳網／哈勒普提前落馬　4女將有機會搶登球后

澳網／繼勝費德勒　西西帕斯再勝阿古特首闖大滿貫4強

澳網／挑戰成功卻失分　布斯塔暴怒嗆主審離場

熱門新聞

中職／味全龍復活選秀將奪走狀元籤　兄弟：以大局為重

火箭送安東尼到公牛　甜瓜不會為芝加哥出賽湖人仍有興趣

澳網／挑戰成功卻失分　布斯塔暴怒嗆主審離場

UBA／史無前例0.73秒重賽　國體空中接力絕殺高師大

影／申辦成功　2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

中職／勝龜連線解體　恰、偉不捨：你先走我後面跟上

讀者回應

﻿

最新新聞

1湯神三分11投10中命中率史上最佳

2合庫送暖到後山　送花蓮少棒球衣球鞋

3比戰績重要　善化給孩子打球機會

4科維朵娃與美國黑馬爭決賽門票

5統一獅調薪1月底完成　團隊薪資將破億

熱門新聞

1味全龍7月選秀　兄弟讓出狀元籤

2火箭送甜瓜到公牛但恐被釋出

3布斯塔暴怒嗆主審離場

40.73秒重賽　國體空接絕殺高師大

52020東京奧運最終資格賽在台北舉行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

感謝YAMAHA-十年給許多小孩夢想的舞台

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366