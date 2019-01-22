澳網／科維朵娃粉碎地主希望　與美國黑馬爭決賽門票

▲科維朵娃(Petra Kvitova)晉級決賽。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

科維朵娃(Petra Kvitova)在澳網8強賽以6比1、6比4擊敗地主選手芭提(Ashleigh Barty)，繼2012年之後再次重返澳網四強，她將與稍早獲勝的美國黑馬柯林斯(Danielle Collins)爭奪冠軍賽門票。

曾經登上球后寶座的科維朵娃近幾年大滿貫成績皆不佳，這是她自2014年溫布頓奪冠後再次進入大滿貫的4強賽，在八強戰她打出25記致勝球比對手8顆高出許多，並保住自己全場所有的發球局，在第二盤的第9局完成關鍵破發，在賽末點藉由芭提斯的掛網拿下勝利。

.@Petra_Kvitova is into her first Slam semifinal since a knife stabbing incident in late 2016 sidelined her from the sport.



Try not to tear up watching this #AusOpen pic.twitter.com/qugNPgQrC6 — #AusOpen (@AustralianOpen) 2019年1月22日

▲科維朵娃受訪時激動落淚。

科維朵娃在2016年底在住家遭一名男子持刀闖入，她在與歹徒搏鬥的過程中弄傷手，讓她缺席約半年的賽事，這是她傷後首次闖進大滿貫的4強，讓她受訪時激動落淚表示自己從沒想過可以重返大滿貫4強。

美國25歲女將柯林斯在去年三次大滿貫都「一輪遊」，在她生涯首次參加澳網就闖進4強，在第四輪以6比0、6比2擊敗德國名將科柏(Angelique Kerber)，在22日的八強賽以2比6、7比5、6比1逆轉擊敗同樣是非種子的帕夫柳琴可娃(Anastasia Pavlyuchenkova)。

▲2019澳網8強，柯林斯(Danielle Collins)晉級4強。（圖／路透社）