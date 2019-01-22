柯爾讚華頓是最適合執教湖人教練　個性最能與球星相處

▲華頓。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

自從今年詹姆斯降臨湖人後，紫金軍團關注度瞬間大增，這也讓總教練華頓(Luke Walton)的壓力倍增，在開季經歷低迷狀態後一度傳出他的帥位不保，甚至總裁魔術強森(Magic Johnson)還約他面談施壓，不過勇士教頭柯爾(Steve Kerr)卻持不同看法，他認為華頓是最適合執教湖人的人選。

華頓自2016賽季接掌紫金兵符以來，連續兩年都未率隊闖入季後賽，不過整體戰績與勝率都是向上提升，也可見他的執教能力都有所成長。不過隨著「詹皇」這位聯盟第一人到來，但整體戰績卻無法起色，開季10戰僅取得4勝6敗的成績，並沒有打出外界期待讓許多人都開始質疑華隊的帶隊能力；雖然隨後湖人做出調整，戰績一度衝到西區第4，但隨著詹姆斯受傷，整體狀況再度下滑，目前已經跌至西區第9的位置，這也很多人認為華頓帥位有危險。

但華頓本人卻相當不擔心自己總教練的位置，甚至還表示自己與管理層關係良好，先前朗多還表示華頓在處理與球員間的關係以及傷病問題方面做得很好。22日面對勇士，柯爾也表示自己相當看好華頓執教湖人，「我覺得沒什麼人比他更適合執教現在的湖人；我們這賽季仍保持了聯絡，我覺得他的個性是最適合跟球星相處並處理球員關係。他們戰績下滑也是因為傷病，等他們恢復健康就會知道他們有多好。」

過去華頓曾是勇士的助理教練，他曾在柯爾因背傷問題休息時代理主帥，並且率領衛冕軍打出19勝0敗的開局，最終在他帶領期間勇士拿下39勝4敗，可說執教能力相當出色，由此可見柯爾所說說的話也相當具有信服力。

▲柯爾稱華頓很適合執教湖人。（圖／達志影像／美聯社）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！