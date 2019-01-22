厄文生涯新高8抄截　馬丁路德日演講稱緊張　

▲厄文傳出生涯新高8抄截。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

塞爾提克球星厄文(Kyrie Irving)在22日與熱火之戰達成生涯新高的8次抄截，率領綠衫軍在主場以107比99擊敗熱火，厄文在賽後對塞爾提克隨隊記者謙虛的表示自己有幾球是運氣好。

厄文受邀在馬丁路德日於塞爾提克主場賽前進行演講，他在賽後受訪時表示接下這個任務後相當緊張，因為想要告訴世界這個人有多偉大。但賽前的緊張並沒有影響他比賽中的表現，全場19投11中攻下全隊最高26分另有10助攻以及生涯新高的8次抄截，塞爾提克也奪得4連勝。

Kyrie Irving gave a tribute to Martin Luther King Jr. before Celtics/Heat tipped off #MLK2019



stream the game here: https://t.co/02JQ5HXxlk pic.twitter.com/y14SPHxY72 — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) 2019年1月21日

▲厄文在馬丁路德日演講。

連勝的4場比賽中厄文的命中率都在55%以上且都得超過25分，其中有三場的助攻數都上雙，近況非常火熱。攻下16分12籃板的霍佛德(Al Horford)就說，「隊上擁有這樣的球員是相當奢侈的，我們只要讓他接管比賽就可以了，真的很棒。」厄文在比賽中還秀了抄截後胯下傳球的美技，讓史馬特(Marcus Smart)投進三分球。

▲厄文背後傳球。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

這場比賽同時也是綠衫軍教頭史蒂文斯(Brad Stevens)例行賽生涯的第250勝，熱火總教練史波斯卓(Erik Spoelstra)不吝嗇的稱讚他說，「我們都希望能有更多像波士頓這樣擁有穩定的老闆及教練團的球隊，史蒂文斯是個特別優秀的教練，他有著與大多數人不一樣的背景，對聯盟來說有他這樣的教練很棒。」

▲塞爾提克總教練史蒂文斯。（圖／達志影像／美聯社）

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