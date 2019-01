厄文生涯新高8抄截　馬丁路德日演講稱緊張　

▲厄文傳出生涯新高8抄截。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

塞爾提克球星厄文(Kyrie Irving)在22日與熱火之戰達成生涯新高的8次抄截,率領綠衫軍在主場以107比99擊敗熱火,厄文在賽後對塞爾提克隨隊記者謙虛的表示自己有幾球是運氣好。

厄文受邀在馬丁路德日於塞爾提克主場賽前進行演講,他在賽後受訪時表示接下這個任務後相當緊張,因為想要告訴世界這個人有多偉大。但賽前的緊張並沒有影響他比賽中的表現,全場19投11中攻下全隊最高26分另有10助攻以及生涯新高的8次抄截,塞爾提克也奪得4連勝。

Kyrie Irving gave a tribute to Martin Luther King Jr. before Celtics/Heat tipped off #MLK2019



stream the game here: https://t.co/02JQ5HXxlk pic.twitter.com/y14SPHxY72