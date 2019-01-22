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爵士帥哥射手搞烏龍　不只自己隊友都笑倒在地

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▲▼柯佛。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯佛弄出烏龍。（資料圖／達志影像／美聯社）

 記者黃詩崴／綜合報導

爵士22日主場迎戰拓荒者，拓荒者第三節在中鋒紐基奇（Jusuf Nurkic）單節攻下17分的帶動下，客場以109比104逆轉爵士。比賽中爵士射手柯佛（Kyle Korver）上演了一個低級失誤糗到爆，不只自己笑出來，連隊友也不可置信的跪笑在地。

▲柯佛直接跑到界外發球。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

上半場剩下4分10秒拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）搶投一記大號三分，不過力道過輕出現「麵包」球，在禁區卡位準備好要抓防守籃板的柯佛就這樣直接跑出界外並把球傳給隊友克勞德（Jae Crowder），被裁判吹判界外球第一時間還一臉狐疑，下一秒才恍然大悟笑了出來，克勞德也是蹲下身來笑個不停。

不過根據畫面來看，當里拉德出手後，柯佛是要保護禁區先正面對到紐基奇然後在轉身卡位，也可能是這個瞬間讓他覺得球投進了，他才跑到底線要發球給克勞德，不過這樣烏龍的鏡頭不要說是在NBA這種籃球最高殿堂出現，就連在一般的職業聯賽也相當難得一見。

▲▼柯佛。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯佛場均能砍進2顆三分。（圖／達志影像／美聯社）

柯佛在本季上演鳳還巢，在去年11月底回到爵士，出賽26場，在有限的上場時間場均可以拿到9.8分，拿手的三分外線場均能投進2顆左右。儘管今天主場不敵拓荒者，不過先前才剛拉出一波6連勝，也靠著近10戰8勝的好成績擠進西區前八。

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