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戴資穎粉專跟風10年挑戰對比照　網讚：多了球后自信和霸氣

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▲▼ 戴資穎粉專跟風10年挑戰對比（圖／翻攝戴資穎臉書粉專）

▲戴資穎的10年對比照。（圖／翻攝戴資穎臉書粉專）

體育中心／綜合報導　

最近不管在臉書或在是IG，都會被「#10yearchallenge」的挑戰洗版，大家紛紛祭出自己10年來的改變照，其中世界球后戴資穎粉專也跟風玩起照，發布了不少對比照，讓人看見球后從青澀變成成熟的一面，還有許多球迷們紛紛合成自己收集的照片，瘋讚「自信心外溢這個挑戰太強大。」

世界羽聯(BWF)公布最新一期世界排名，戴資穎仍穩坐世界球後的寶座111周，不過由於在馬來西亞大師賽8強止步保分失敗，積分跌破10萬，不過戴資穎仍維持平常心和自己的訓練節奏，同時也在臉書粉專和IG和球迷們互動，22日則是跟風玩起了「#10yearchallenge」10年對比照挑戰。

戴資穎粉專寫著，「跟風一下，穎迷粉這專頁裡的素材應該還不少，其他地方也可以，歡迎來個TTY小姐before after。」多組照片中可以看出2009年、2010年的戴資穎青澀模樣，當時年僅16歲的他還有點嬰兒肥，造型也比較隨性，現在已經是球后不只氣質上有極大改變，也多了一些成熟霸氣，網友也紛紛誇讚，「10年前略顯嬰兒肥， 10年後變精壯更漂亮。」

還有球迷覺得，「小戴變成熟也變美了！」「小戴成熟有自信穩健也越來越美。」「看到小戴的蛻變更上一層樓～」「十年磨一劍，磨出一位球后來。」「從小女生變小姐了，蠻值得保存的。」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 10yearchallenge戴資穎10年挑戰
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