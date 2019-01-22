戴資穎世界球后達111周！保分失敗積分跌破10萬　周天成仍第3

▲戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯(BWF)公布最新一期世界排名，戴資穎仍穩坐世界球後的寶座111周，不過由於先前的馬來西亞大師賽未能闖進決賽保分失敗，積分下修為99667分；男單部分，仍是由日本球王桃田賢斗領跑，台灣一哥周天成仍維持在第3。

根據最新的世界排名，女單前3名依舊是戴資穎、日本奧原希望以及印度頭號女單辛度（PV Sindhu），不過戴資穎由於在馬來西亞大師賽8強止步未能保分，積分從原本突破10萬分，下修為99667分，不過和奧原希望還有13760分的差距。

西班牙馬琳（Carolina Marin）在大馬大師賽獲得亞軍，名次上升2名來到第4，5至10名依序為大陸陳雨菲、日本山口茜、大陸何冰嬌、泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)、印度塞娜（Saina Nehwal）、美國華裔張蓓雯。

▼周天成。（圖／CFP）

男單部分前3名沒有變化，桃田賢斗持續領跑第一，2至3名為大陸石宇奇、台灣一哥周天成，南韓一哥孫完虎在拿下大馬大師賽冠軍後排名上升一名至第4，5至10名依序為大陸諶龍、丹麥安賽龍、印尼金廷（Anthony Ginting）、印度斯里坎特（Kidambi Srikanth）、印尼蘇吉亞托（Tommy Sugiarto）以及日本西本拳太。

男雙排名台將部分，成絕響的「雙麟配」陳宏麟／王齊麟位列第4、廖敏竣／蘇敬恆下降一名來到13、已經拆夥的「雙李配」李洋／李哲輝持平17、盧敬堯／楊博涵下降2位排在24。

另外由於戴資穎去年曾拿下印尼大師賽冠軍，今年選擇不參賽的他，下周積分預計會再往下修。印尼大師賽22日開打，周天成首輪將遇上印度庫馬爾（PRANNOY H. S.）。

▼ 羽球年終賽,男雙組合陳宏麟／王齊麟。（圖／CFP）