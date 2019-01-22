運動雲

> >

亞足賽／曾帶沙烏地世界盃逆轉埃及　遭日淘汰後主帥皮齊辭職

ETtoday運動雲

▲▼ 亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃16強賽正式展開，越南、大陸、伊朗確定晉級8強後，四屆冠軍日本靠著冨安健洋頭槌建功，以1比0擊敗沙烏地阿拉伯，不過沙烏地阿拉伯主帥皮齊(Juan Antonio Pizzi)賽後卻宣布辭職，「我在國家隊的工作已經完成。」

沙烏地阿拉伯在亞洲盃曾經拿下三座冠軍（1984年、1988年以及1996年），原先為了第四座冠軍而來，在小組賽對上朝鮮4比0大勝、2比0擊敗敘利亞，但遭卡達2比0，以2勝1負成績晉級16強，16強賽遇上日本，儘管控球時間達到7成、15次射門，但最終仍以0比1遭淘汰。

▲▼ 亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯 。（圖／達志影像／美聯社）

皮齊在賽後宣布辭去主帥一職，過去他曾在2016年帶領智利奪下美洲盃冠軍，2017年執教沙烏地至今，出賽22場繳出7勝5平10負成績，雖然在俄羅斯世界盃的前兩場0比5輸給地主、0比1輸給烏拉圭，確定提前淘汰後，卻在卻後一場對陣埃及，上演逆轉勝。

在埃及王薩拉赫(Mohamed Salah)先進球的情況下，沙烏地最終仍以2比1逆轉，並收下世界盃24年來的首場勝利，但在本屆亞洲盃16強賽不敵日本出局，51歲的皮齊提到，「我很感激也為我的球員感到開心，他們做到了我的要求，儘管我們仍有些錯誤，必須從中學習，但我在國家隊的工作已經結束，沒有人跟我談過新的合約，對於未來有怎樣的挑戰也還是未知數。」

▼ 皮齊。

▲沙烏地阿拉伯,▼ 皮齊。（圖／達志影像／美聯社）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 亞足賽亞洲盃沙烏地阿拉伯日本16強賽皮齊
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

妙鼻貼一撕...茂密白頭超療癒 專家打臉：拔的根本不是粉刺

推薦閱讀

亞足賽／20歲又77天！冨安健洋頭槌建功　日本隊史最年輕進球

亞足賽／大迫勇也、原口元氣有望先發　日本對沙烏地信心奪勝

亞足賽／20歲小將冨安健洋頭槌　日本1比0退沙烏地連八屆進8強

熱門新聞

火箭送安東尼到公牛　甜瓜不會為芝加哥出賽湖人仍有興趣

中職／味全龍復活選秀將奪走狀元籤　兄弟：以大局為重

UBA／史無前例0.73秒重賽　國體空中接力絕殺高師大

影／申辦成功　2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

澳網／挑戰成功卻失分　布斯塔暴怒嗆主審離場

澳網／穿線團隊台灣一人入選　高詩偉狂穿300支球拍

讀者回應

﻿

最新新聞

1哈登已倒地布魯爾照貼身嚴防

2曾帶沙烏地逆轉埃及　主帥皮齊辭職

3魔術球員自責球隊6年未進季後賽

4坎特合約年不爽尼克不讓自己上場

5格林：勇士太強大家都想分裂我們

熱門新聞

1火箭送甜瓜到公牛但恐被釋出

2味全龍7月選秀　兄弟讓出狀元籤

30.73秒重賽　國體空接絕殺高師大

42020東京奧運最終資格賽在台北舉行

5布斯塔暴怒嗆主審離場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

感謝YAMAHA-十年給許多小孩夢想的舞台

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366