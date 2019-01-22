亞足賽／曾帶沙烏地世界盃逆轉埃及　遭日淘汰後主帥皮齊辭職

▲亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃16強賽正式展開，越南、大陸、伊朗確定晉級8強後，四屆冠軍日本靠著冨安健洋頭槌建功，以1比0擊敗沙烏地阿拉伯，不過沙烏地阿拉伯主帥皮齊(Juan Antonio Pizzi)賽後卻宣布辭職，「我在國家隊的工作已經完成。」

沙烏地阿拉伯在亞洲盃曾經拿下三座冠軍（1984年、1988年以及1996年），原先為了第四座冠軍而來，在小組賽對上朝鮮4比0大勝、2比0擊敗敘利亞，但遭卡達2比0，以2勝1負成績晉級16強，16強賽遇上日本，儘管控球時間達到7成、15次射門，但最終仍以0比1遭淘汰。

皮齊在賽後宣布辭去主帥一職，過去他曾在2016年帶領智利奪下美洲盃冠軍，2017年執教沙烏地至今，出賽22場繳出7勝5平10負成績，雖然在俄羅斯世界盃的前兩場0比5輸給地主、0比1輸給烏拉圭，確定提前淘汰後，卻在卻後一場對陣埃及，上演逆轉勝。

在埃及王薩拉赫(Mohamed Salah)先進球的情況下，沙烏地最終仍以2比1逆轉，並收下世界盃24年來的首場勝利，但在本屆亞洲盃16強賽不敵日本出局，51歲的皮齊提到，「我很感激也為我的球員感到開心，他們做到了我的要求，儘管我們仍有些錯誤，必須從中學習，但我在國家隊的工作已經結束，沒有人跟我談過新的合約，對於未來有怎樣的挑戰也還是未知數。」

▼ 皮齊。