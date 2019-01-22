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腦出血突昏厥差點不能投　洋基小聯盟約簽法庫哈

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▲白襪中繼投手法庫哈（Danny Farquhar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲中繼投手法庫哈（Danny Farquhar）加盟洋基。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

中繼投手法庫哈（Danny Farquhar）從腦出血傷勢痊癒，今年賽季出賽將不受影響。根據大聯盟報導，洋基在台北時間22日與他簽下一紙小聯盟合約，看來牛棚投手佈局已經接近完成。

法庫哈已經從腦部傷勢已痊癒，休賽季獲准參加棒球訓練，這段期間在老家加州展開練投計畫，期待今年能夠再次站上投手丘，而雖然洋基還未正式對外發布簽約消息，但法庫哈將在春訓競爭開季25人名單，有望延續大聯盟第8年生涯。

去年4月20日法庫哈在主場比賽時，突然在休息區倒地昏厥，白襪醫務人員和緊急救援人員立即治療，隨後送醫發現，法庫哈因動脈瘤破裂導致腦出血。在醫院休養2週之後，重新回到大聯盟賽場。 

雖然法庫哈曾回到球隊出賽，但為了治療腦出血問題，他決定於休賽季進行全面性治療，避免再次出現突然昏厥的狀況，他表示，「我現在感覺很好，可以面對大聯盟打者，醫生們看到我的復原狀態，都肯定我能夠在大聯盟繼續投球，我要在今年實現這個目標。」

這是法庫哈生涯第二度回到洋基球團，2012年他在讓渡名單被洋基挑走，在小聯盟待了將近1個多月，最後洋基與水手交易鈴木一朗，他成了交易包裹被送到水手。大聯盟生涯7年出賽253場，成績10勝15敗、防禦率3.93，累積18次救援成功。

▲白襪中繼投手法庫哈（Danny Farquhar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法庫哈傷癒復出，白襪特別舉辦儀式歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字： 洋基法庫哈腦出血
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