格林認為沒人想看勇士再拿冠　打不贏才製造分裂

▲格林認為因為沒人打得過勇士才會想去分裂他們。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

過去勇士4年內拿下3座總冠軍，儘管實力已經強的誇張，但他們今年再度補進卡森斯(DeMarcus Cousins)把整體戰力在提升到不同境界，這也讓許多人相當討厭勇士，都認為他們讓聯盟失去競爭力。先前格林(Draymond Green)與杜蘭特(Kevin Durant)發生爭執，外界都在看他們是否會分裂，「嘴綠」也深知這點，但他卻不在意外界想法，清楚知道沒人希望勇士取得勝利。

由於衛冕軍本身實力已經非常強大，2016年又簽下杜蘭特這名無解進攻機器已經招致一些人不滿，今年「表弟」同樣加入金州軍團，5名先發都全明星無疑成為「宇宙勇」，幾乎讓外界都受不了他們這些操作。

▲卡森斯歸隊勇士戰力更加提升。（圖／達志影像／美聯社）



去年11月格林與杜蘭特這2名陣中主力球員發生嚴重爭執，其原因是因為對戰快艇一戰KD不滿格林最後一擊進攻選擇，之後「嘴綠」甚至怒嗆杜蘭特「你還沒來我們就在贏球。」因為勇士過於強大，許多人都抱持看好戲心態，都在看他們會不會就此分裂，格林卻不以為然，認為那些流言蜚語無法擊敗他們，「我完全部會關心外界的人怎麼想，因為我知道最後沒有人想看我們再次贏得總冠軍。」

格林表示，「外界都希望我們分裂，因為他們根本無法打敗我們，所以看到那些言論我也只是笑笑的。」勇士也多次證明格林這番言論，儘管他們這賽季並沒有像過去一樣長時間佔據西區龍頭，但在卡森斯歸隊後，馬上就痛宰快艇，也重返西區第1寶座，若再經過磨合他們勢必會更無人阻止。

▲格林與杜蘭特去年11月發生爭執，許多人都在看好戲。（圖／達志影像／美聯社）

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