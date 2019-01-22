運動雲

> >

格林認為沒人想看勇士再拿冠　打不贏才製造分裂

ETtoday運動雲

▲▼勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林認為因為沒人打得過勇士才會想去分裂他們。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

過去勇士4年內拿下3座總冠軍，儘管實力已經強的誇張，但他們今年再度補進卡森斯(DeMarcus Cousins)把整體戰力在提升到不同境界，這也讓許多人相當討厭勇士，都認為他們讓聯盟失去競爭力。先前格林(Draymond Green)與杜蘭特(Kevin Durant)發生爭執，外界都在看他們是否會分裂，「嘴綠」也深知這點，但他卻不在意外界想法，清楚知道沒人希望勇士取得勝利。

由於衛冕軍本身實力已經非常強大，2016年又簽下杜蘭特這名無解進攻機器已經招致一些人不滿，今年「表弟」同樣加入金州軍團，5名先發都全明星無疑成為「宇宙勇」，幾乎讓外界都受不了他們這些操作。

▲勇士卡森斯、杜蘭特、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡森斯歸隊勇士戰力更加提升。（圖／達志影像／美聯社）

去年11月格林與杜蘭特這2名陣中主力球員發生嚴重爭執，其原因是因為對戰快艇一戰KD不滿格林最後一擊進攻選擇，之後「嘴綠」甚至怒嗆杜蘭特「你還沒來我們就在贏球。」因為勇士過於強大，許多人都抱持看好戲心態，都在看他們會不會就此分裂，格林卻不以為然，認為那些流言蜚語無法擊敗他們，「我完全部會關心外界的人怎麼想，因為我知道最後沒有人想看我們再次贏得總冠軍。」

格林表示，「外界都希望我們分裂，因為他們根本無法打敗我們，所以看到那些言論我也只是笑笑的。」勇士也多次證明格林這番言論，儘管他們這賽季並沒有像過去一樣長時間佔據西區龍頭，但在卡森斯歸隊後，馬上就痛宰快艇，也重返西區第1寶座，若再經過磨合他們勢必會更無人阻止。

▲火箭哈登、勇士格林、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林與杜蘭特去年11月發生爭執，許多人都在看好戲。（圖／達志影像／美聯社）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： NBA勇士格林
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

熱門新聞

火箭送安東尼到公牛　甜瓜不會為芝加哥出賽湖人仍有興趣

中職／味全龍復活選秀將奪走狀元籤　兄弟：以大局為重

UBA／史無前例0.73秒重賽　國體空中接力絕殺高師大

影／申辦成功　2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

澳網／挑戰成功卻失分　布斯塔暴怒嗆主審離場

澳網／穿線團隊台灣一人入選　高詩偉狂穿300支球拍

讀者回應

﻿

最新新聞

1哈登已倒地布魯爾照貼身嚴防

2曾帶沙烏地逆轉埃及　主帥皮齊辭職

3魔術球員自責球隊6年未進季後賽

4坎特合約年不爽尼克不讓自己上場

5格林：勇士太強大家都想分裂我們

熱門新聞

1火箭送甜瓜到公牛但恐被釋出

2味全龍7月選秀　兄弟讓出狀元籤

30.73秒重賽　國體空接絕殺高師大

42020東京奧運最終資格賽在台北舉行

5布斯塔暴怒嗆主審離場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

感謝YAMAHA-十年給許多小孩夢想的舞台

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366