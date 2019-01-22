道奇放棄哈波尋找外野替代方案　找海盜談馬提交易

▲海盜明星外野手馬提。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

道奇外野補強計畫持續進行中，除了鎖定自由市場強打外野手波洛克（A.J. Pollock）外，現在又看上海盜外野手馬提（Starling Marte）。根據《NBC Los Angeles》報導，雙方正在進行交易協商。

目前雖無法得知雙方交易協商的結果，也不確定道奇的交易包裹為何，但據《NBC Los Angeles》記者杜阿提（Michael J. Duarte）消息來源，海盜和道奇已經在幾週前就有過接觸。

道奇隊在去年12月底進行重磅交易，將普伊格（Yasiel Puig）、坎普（Matt Kemp）等4名球員打包送至紅人隊，在普伊格和坎普轉隊之後，道奇著手於外野陣容補強，並計劃將合約快到期的佩德森（Joc Pederson）作為交易籌碼。

即便去年馬提守備數據低於聯盟標準，但仍是大聯盟現今最優秀的左外野手之一，他的加入預計能為道奇提供速度、力量和防守優勢。上個賽季他出賽145場跑出33次盜壘成功，擊出20發全壘打和長打率.460皆是生涯最佳，勝場貢獻值（WAR）達到3.7。

這位來自多明尼加的30歲外野手，今年賽季年薪將來到1030萬美元，包括2020年1150萬美元和2021年1250萬美元的球隊選擇權，最快於2020年成為自由球員。

▲道奇另外鎖定強打波洛克（A.J. Pollock）。（圖／達志影像／美聯社）



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