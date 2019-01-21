大巨蛋未復工無法評估　北市體育局提天母球場辦奧運資格賽　

▲4年前12強棒球賽天母球場滿場球迷。（圖／記者歐建智攝）

記者王翔／台北報導

對於棒協成功爭取明年三月六搶一奧運資格賽，首選比賽場地在台北大巨蛋，台北市體育局下午聲明表示，體育局後續將全力支持這項比賽，包括提供天母棒球場作為賽事場地及相關行政協助，但因大巨蛋尚未復工，尚無法評估能否在2020年東京奧運棒球賽最終資格賽前完工啟用。

由於台北市長柯文哲早上以別牽拖大巨蛋沒完工東奧棒球資格賽辦不成的回應，棒協得知後也很快連絡台北市體育局，等候體育局的回覆，依照棒協計畫，如果台北市沒有意願合辦奧運資格賽，或是大巨蛋工無法成為比賽用地，棒協就將啟用備案，將比賽場地移到台中洲際棒球場。

規劃在大巨蛋舉辦奧運資格賽是棒協的目標，也希望藉這個非常重要的國際比賽做為大巨蛋啟用棒球賽場地的第一戰，如果中華隊需要靠藉由奧運資格賽爭奧運門票，大巨蛋啟用首戰將是非常棒的選擇。

▲大巨蛋外觀。（圖／記者張榮恩攝）

不過柯文哲認為大台北要辦奧運資格賽，也不是只有大巨蛋，天母和新莊球場都可以，別牽拖如果沒有大巨蛋就辦不成奧運資格賽，棒協很快和台北市體育局連絡，體育局回覆仍以天母球場來配合，而棒協若無法使用大巨蛋舉辦此賽事，也會將比賽移到第二選擇的台中洲際棒球場。

奧運六搶一資格賽是中華隊第二道爭奧運門票機會，第一道是今年十一月的12強，棒協也申明，如果中華隊先取得門票，明年的六搶一資格賽，依然會在台灣主辦，只是屆時就沒有地主中華隊。

▲台中洲際棒球場（圖／記者季相儒攝）