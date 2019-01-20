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亞足賽／不在乎8強對手　伊朗梅西：日韓、沙烏地才是強隊

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▲▼ 亞洲盃，「伊朗梅西」阿茲蒙(Sardar Azmoun)。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 亞洲盃，「伊朗梅西」阿茲蒙。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃正在阿聯舉行，16強對陣組合全數出爐，16強賽20日（台灣時間，下同）晚間正式展開，其中本屆黑馬伊朗將要在21日凌晨對上阿曼，伊朗主將阿茲蒙(Sardar Azmoun)提到，「希望能夠在亞洲盃繼續前進。」

伊朗上一次在亞洲盃奪冠已經是1976年，作為亞洲傳統強隊，本屆更是做足準備，在小組賽中先以5比0大勝葉門，再以2比0擊敗越南，最終和伊拉克以0比0踢平，三場比賽打進7球0失球輕鬆晉級16強，其中有3球都是被譽為「伊朗梅西」的阿茲蒙所踢進。

阿茲蒙目前效力喀山紅寶石，談到即將面對阿曼的比賽，「在對上阿曼之後，我一點都不在乎8強賽的對手是大陸還是泰國，因為伊朗是亞洲強隊，在這個層級上，只有沙烏地阿拉伯、日本、澳洲還有南韓才是強隊，能夠和我們比肩，雖然伊朗的球迷都希望我們能贏過伊拉克，不過那場比賽其實沒有那麼重要。」

阿茲蒙也不在乎自己是不是能列入最佳射手，「重要的是能夠帶領伊朗在亞洲盃持續前進。」畢竟距離上次冠軍已經43年前了，舉國上下都希望本屆能夠收穫冠軍，但四屆冠軍的日本、睽違59年想再奪冠的南韓，以及上屆冠軍澳洲都是來勢洶洶。

▼伊朗男足。

▲▼伊朗男足，塔雷米(Mehdi Taremi)(中)。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 亞洲盃亞足賽伊朗伊朗梅西阿茲蒙
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