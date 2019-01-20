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亞足賽／東亞、西亞5大帥哥　南韓一哥、伊朗梅西都上榜

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▲▼ 亞洲盃，南韓孫興慜。（圖／CFP）

▲ 亞洲盃，南韓孫興慜。（圖／CFP，下同）

文／Sonny

亞足聯亞洲盃正在阿聯舉行，16強對陣組合全數出爐，即將要進行淘汰賽廝殺，不過除了場上較勁之外，也不是只有世界盃會關注帥氣球員外，大家也想看一下較輕鬆的話題，因此也有網友對亞洲盃選出了5位高顏值球員，如果有漏網之魚也別忘了告訴我們喔～

1.孫興慜（南韓）

作為亞洲一哥的孫興慜，目前效力英超熱刺，人氣和身價自然不在話下，討論度可以說是亞洲盃最高的球員，在小組賽前兩場並沒有上陣，而是在對戰大陸後回歸，先發上場就製造一次助攻和一次點球機會，幫助球隊贏球，他曾提到，「南韓的目標仍是59年後的首冠。」

▼阿茲蒙。

▲▼ 亞洲盃，「伊朗梅西」▼阿茲蒙(Sardar Azmoun)。（圖／CFP）

2.阿茲蒙（伊朗）

作為伊朗梅西的稱號相當響亮，阿茲蒙，目前效力喀山紅寶石，在俄羅斯世界盃時人氣就很旺，後來因為不理性的網友言語攻擊其家人，暫時離開國家隊後，本屆亞洲盃又再披上戰袍，也帶領球隊在小組賽以大比分差且0失球晉級，伊朗屬於亞洲傳統球隊本屆更是奪冠大黑馬。

▼ 日本武藤嘉紀（左） 。

▲▼ 亞洲盃，日本武藤嘉紀（13號） 。（圖／CFP）

3.武藤嘉紀（日本）

現年26歲的武藤嘉紀，目前效力於英超紐卡索聯，本屆並不是當時的正選名單，而是替補傷員後被選進，過去雖然也曾入選國家隊，但是表現差強人意，終於在對上烏茲別克的比賽攻進一球，希望可以證明自己的實力，而濃眉大眼的五官也受到不少迷妹關注。

▼烏茲別克紹穆羅多夫。

▲▼ 亞洲盃，烏茲別克紹穆羅多夫(Eldor Shomurodov) 。（圖／CFP）

4.紹穆羅多夫(Eldor Shomurodov)（烏茲別克）

紹穆羅多夫目前效力俄超羅斯托夫，在本屆亞洲杯開始受到關注，先是在對上土庫曼時梅開二度，在對戰日本時率先攻進第一球後，掀起上衣結實的腹肌瞬間圈粉不少迷妹。

5.頌克拉辛(Chanathip Songkrasin)（泰國）

「泰國梅西」之稱的頌克拉辛目前效力J聯盟北海道札幌岡薩多，身高雖然只有158公分，不過憑著自身優勢，去年被選進J聯盟年度最佳11人；在亞洲盃更是以一頭白毛的造型現身，實力和外型都格外受到關注。

▼泰國頌克拉辛。

▲▼ 亞洲盃，泰國頌克拉辛(Chanathip Songkrasin)。（圖／CFP）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 亞洲一哥伊朗梅西阿茲蒙孫興慜
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