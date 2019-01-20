NFL／國冠戰聖徒公羊搶進超級盃　同門兄弟間的對決

▲聖徒主帥培頓（Sean Peyton）和公羊主帥麥克維（Sean McVay），將在NFL國聯冠軍戰展開同門學弟對決。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

NFL國聯冠軍戰將於台北時間21日清晨4點05分開打，對於紐奧良聖徒和洛杉磯公羊來說，這場不僅是超級盃門票爭奪戰，也是系出同門的學長學弟之間的對決，聖徒主帥培頓（Sean Peyton）和公羊主帥麥克維（Sean McVay）都是知名主帥格魯登（Jon Gruden）的學生。

「我們在執教生涯初期都在格魯登體系下做事。」培頓表示，「公羊教練團有很多人跟我們關係都很好，彼此都互相熟識，也是曾經一起共事過的同事。我跟麥克維也有很好的交情，他是很有魅力的教練，也是很有趣的朋友。」

現任奧克蘭突襲者教練格魯登，過去1997年在費城老鷹執教時，培頓擔任四分衛教練，而2008年格魯登在坦帕灣海盜執教時，麥克維則是擔任外接手教練，兩人都是格魯登的得意門生。

▲聖徒明星四分衛布里斯。（圖／達志影像／美聯社）



在兩隊主帥帶領下，聖徒和公羊本季例行賽都繳出13勝3敗佳績，兩隊四分衛布里斯（Drew Brees）跟戈夫（Jared Goff）皆是聯盟頂尖四分衛，值得一提的是，布里斯剛過40歲生日，而2016年選秀狀元戈夫則年僅24歲，除了老少對決外，兩隊強大的進攻實力也是一大看點。

因爲聖徒例行賽戰績優於洛杉磯公羊，因此在國聯冠軍戰擁有主場優勢。雙方前一次對戰，聖徒以45比35擊敗公羊，這次聖徒要繼續在主場迎戰對手，若能夠再次擊敗公羊將是繼2009年之後再闖超級盃。

▲公羊四分衛戈夫。（圖／達志影像／美聯社）



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