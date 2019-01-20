偶數年奇蹟不在！巨人又老又窮　想賣球星隆戈利亞

▲巨人打算兜售「龍哥」隆戈利亞。（圖／達志影像／美聯社）



體育中心／綜合報導

巨人去年休賽季從光芒交易換來球星「龍哥」隆戈利亞（Evan Longoria），待在舊金山僅1年時間，現在又成為球隊的兜售對象。據大聯盟記者海曼（Joe Heyman）報導，巨人球團一直有想賣掉這位明星三壘手的意願。

海曼在推特指出，巨人有意兜售隆戈利亞，由於他的合約要到2022年才到期，剩餘7250萬美元，其他球團相信巨人為了吃掉「龍哥」未來薪水，盤算透過這筆交易換取優渥包裹。

光芒在2017年底休賽季送走球隊看板，並負擔隆戈利亞未來薪資中的1450萬，今年光芒支付他年薪1350萬美元中的300萬美元，接下來到2021年光芒每年都要幫忙支付其中的200萬美元，光芒在他合約最後一年2022年則是要負擔500萬美元。

根據海曼報導，巨人若想要交易隆戈利亞，必須支付大部分薪資，才比較有機會完成交易，畢竟他今年將滿33歲，打擊成績也是逐年下滑。上季125場出賽，打擊三圍.244/.281/.413，擊出16轟和54分打點都是生涯最差。

曾締造「偶數年傳奇」的巨人隊近2年戰績不佳，皆未達5成勝率，目前巨人正處於一個極為尷尬的狀態，陣中多位高價球星都在走下坡，而農場潛力又不足，讓「又老又窮」的巨人猶豫是否要邁入重建期。

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