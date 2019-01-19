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「運鈔車」要回來了　湯瑪斯將在明星賽前復出

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▲▼湯瑪斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯瑪斯將迎來金塊生涯首秀。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

「小刺客」湯瑪斯（Isaiah Thomas）本賽季加盟丹佛金塊，不過因臀傷未癒一場比賽都還沒打，根據知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他將在明星賽前的主場比賽中復出。

湯瑪斯受臀傷所困，上一次在NBA賽場出賽已經是去年的3月23日當時還效力湖人隊，休養時間也超乎預期，月初在網路上有鄉民問到他什麼時候付出，湯瑪斯還開玩笑地回覆說已經退休，不過根據「沃神」的報導，他將在明星賽前歸隊，約莫是在2月12日、14日主場交手熱火、國王的比賽中復出。

▲▼湯瑪斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯瑪斯前一次出賽是身披紫金戰袍。（圖／達志影像／美聯社）

小刺客在2017年的季後賽帶傷上陣，帶隊殺進東區冠軍戰，不過也讓自己飽受臀傷所苦，上賽季先後效力騎士、湖人加起來只出賽32場，從去年3月中旬開始就因為臀部開刀賽季提前報銷，賽季結束成為自由球員的他，乏人問津僅以老將底薪加盟金塊。

湯瑪斯曾在2016-17賽季場均砍下28.9分外帶5.9助攻，帶領塞爾提克拿下53勝29敗位居東區龍頭，更帶隊殺進東區冠軍戰，是在帶傷的情況下才敗給「詹皇」詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士隊。

▲▼湯瑪斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯瑪斯受臀傷所困將近2年（圖／達志影像／美聯社）

2017-18賽季是小刺客先前簽下4年2700萬美元的最後一年，他曾誇下海口表示，「請開著運鈔車過來跟我談續約」，不過他隨即面臨臀傷的問題，導致最終只能與金塊簽下年薪200萬美元的老將底薪。

湯瑪斯身高175公分，有著地表最強175的稱號，2011年第二輪第60順位被國王隊選中，先後效力過國王、太陽、塞爾提克、騎士、湖人、金塊，生涯場均能攻下18.9分外帶5.1助攻、2.6籃板，曾兩度入選明星賽，在2016-17賽季入選年度最佳第二隊。

▼湯瑪斯曾在綠衫軍贏得「地表最強175公分」的美名。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼湯瑪斯。（圖／達志影像／美聯社）

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