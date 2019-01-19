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亞足賽／強弱差距大！日韓伊朗輕鬆晉級　朝鮮三場丟14球

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▲▼ 亞洲盃,南韓vs大陸, 南韓金玟哉頭頂 。（圖／CFP）

▲亞洲盃,南韓vs大陸, 南韓金玟哉頭頂 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃正在阿聯舉行，16強對陣組合全數出爐，賽前預估的奪冠熱門包括南韓、日本、澳洲有驚無險挺進，黑馬伊朗、實力堅強的沙烏地也都以大比分差晉級，小組賽強隊及弱隊分野明顯， 36場比賽一共就打進了96顆進球。

小組賽首輪從6日登場後，上演了幾場的大驚喜，包括約旦爆冷1比0擊敗上屆冠軍澳洲、再以2比0退敘利亞，成為第一支挺進16強的球隊、泰國1比4敗給印度，東亞球隊包括南韓，雖然前兩場都以1比0擊退菲律賓及吉爾吉斯，2比0擊敗大陸收下小組第一晉級。

▼亞洲盃,日本vs阿曼，長友佑都。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃,日本vs阿曼，長友佑都。（圖／達志影像／美聯社）

四屆冠軍的日本則是驚險上演逆轉秀3比2擊敗土庫曼，以罰球1比0退阿曼後，再以2比1退烏茲別克後，連續八屆都是小組第一進入16強；反觀西亞球隊火力相當驚人，伊朗5比0退葉門、沙烏地4比0朝鮮、烏茲別克4比0土庫曼、卡達6比0朝鮮。

▼ 亞洲盃,朝鮮vs沙烏地,韓光成 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,朝鮮vs沙烏地,7號韓光成 。（圖／達志影像／美聯社）

至此16強對戰組合完整出爐，第一場比賽將在20日（台灣時間）晚間登場，由約旦出戰越南、泰國對決大陸，不過小組賽的對戰也可看到強隊和弱隊之間的實力差距，南韓、約旦、伊朗、卡達三場0失球，土庫曼和葉門三場丟了10球，朝鮮更是只進一球，卻丟了14球，還吞下2張紅牌。

不過被視為弱隊的印度在首戰打出了一場好球，以4比1大勝泰國，不但是亞洲盃55年來的第一場勝利，也讓Sunil Chhetri也成為第一位在亞洲盃決賽圈梅開二度的印度球員；越南在對上伊拉克曾兩度領先，最後遭到反超以2比3吞敗、雖然0比2不敵伊朗，但仍以2比0擊敗葉門收穫首勝。

▼亞洲盃,印度vs泰國（藍）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼亞洲盃,亞足賽,印度vs泰國（藍）。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 亞足賽亞洲盃南韓日本朝鮮伊朗
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