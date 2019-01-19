CBA／連易建聯都敢惹　胡瓏貿獲重用先發上陣37分鐘

▲胡瓏貿18日交手深圳，上場37分鐘生涯新高。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

CBA第32輪福建主場迎戰深圳，前一戰才與中國一哥易建聯起衝突的胡瓏貿，在本場比賽獲得教練重用上場37分鐘，儘管球隊最後仍以103比115不敵深圳，不過胡瓏貿貢獻10分、7籃板，這是本季第4度得分上雙的表現，上場時間則是生涯最高。

首節雙方勢均力敵，福建王哲林肆虐禁區頻頻得手，不過深圳多點開花取得領先，首節結束福建22比23落後深圳，次節福建外援尼克森（Andrew Nicholson）連續命中外線超前比分，不過深圳靠著拜克斯（Dwight Buycks）和願全聯手下演出一波11比0的攻勢再度要回領先，半場結束深圳以49比45領先福建。

易籃再戰，深圳願全火力全開幫助球隊領先來到雙位數，福建僅能靠著雙外援來咬住比分，第三節雙方都攻下31分也將分差維持在4分進入末節，末節願全依舊表現強勢，多次投進三分外線，再加上福建本場外線命中率低迷，終場深圳以115比103成功踢館福建。

▲中國一哥易建聯。（圖／CFP）



福建不敵深圳，但前一場與易建聯發生衝突的胡瓏貿，本場獲得重用，除了是本季第二度先發上陣外，上場時間來到了37分鐘，除了是本季新高外，也是CBA生涯新高，儘管今天整體命中率不佳，只拿到10分，不過依舊靠著招牌防守獲得了總教練朱世龍的親睞留在場上。