運動雲

> >

CBA／連易建聯都敢惹　胡瓏貿獲重用先發上陣37分鐘

ETtoday運動雲

▲▼胡瓏貿。（圖／CFP）

▲胡瓏貿18日交手深圳，上場37分鐘生涯新高。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

CBA第32輪福建主場迎戰深圳，前一戰才與中國一哥易建聯起衝突的胡瓏貿，在本場比賽獲得教練重用上場37分鐘，儘管球隊最後仍以103比115不敵深圳，不過胡瓏貿貢獻10分、7籃板，這是本季第4度得分上雙的表現，上場時間則是生涯最高。

首節雙方勢均力敵，福建王哲林肆虐禁區頻頻得手，不過深圳多點開花取得領先，首節結束福建22比23落後深圳，次節福建外援尼克森（Andrew Nicholson）連續命中外線超前比分，不過深圳靠著拜克斯（Dwight Buycks）和願全聯手下演出一波11比0的攻勢再度要回領先，半場結束深圳以49比45領先福建。

易籃再戰，深圳願全火力全開幫助球隊領先來到雙位數，福建僅能靠著雙外援來咬住比分，第三節雙方都攻下31分也將分差維持在4分進入末節，末節願全依舊表現強勢，多次投進三分外線，再加上福建本場外線命中率低迷，終場深圳以115比103成功踢館福建。

▲▼易建聯。（圖／CFP）

▲中國一哥易建聯。（圖／CFP）

福建不敵深圳，但前一場與易建聯發生衝突的胡瓏貿，本場獲得重用，除了是本季第二度先發上陣外，上場時間來到了37分鐘，除了是本季新高外，也是CBA生涯新高，儘管今天整體命中率不佳，只拿到10分，不過依舊靠著招牌防守獲得了總教練朱世龍的親睞留在場上。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： CBA深圳福建胡瓏貿易建聯廣東
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

洋基根本沒報價馬查多！　唯一報價「幫付米其林晚餐」

道奇休賽季什麼屁都沒放　馬查多老爸卻自爆已開價

中職／富邦網羅超猛洋投　縱向變化球是關鍵

安東尼將近2個月沒球打　仍有多支球隊爭取2月7日做決定

CBA／劉錚全能18分4抄截　「豪隊友」12投全中送廣廈最慘敗

毒蟲歐登又惹事　欠機票款2萬5千美元被告上法院

讀者回應

﻿

最新新聞

1東石逆轉1分險勝南英

2唐西奇票數勝柯瑞　T-Mac批不尊重

3柯爾不會為了表弟放慢進攻節奏

4澳網官方小編超愛謝淑薇

5厄文38+11送灰熊4連敗

熱門新聞

1洋基對馬查多唯一報價僅是請晚餐

2馬查多老爸自爆道奇已提出報價

3富邦網羅超猛洋投　縱向變化關鍵

4多支球隊爭取安東尼　2/7決定

5劉錚全能18分4抄截廣廈慘輸22分

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366