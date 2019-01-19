澳網／17歲萌妹安妮西莫娃闖16強　2000年後出生第一人

▲美國小將安妮西莫娃。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

年僅17歲，世界排名87的美國小將安妮西莫娃（Amanda Anisimova），在澳網第三輪6:3、6:2擊敗第11種子沙芭蓮卡（Aryna Sabalenka），成為2000年出生的選手中，晉級大滿貫16強的第一人。

美國網球人才濟濟，擁有女網史上最偉大的小威廉斯(Serena Williams)，共12人世界排名在前100，現在又有新秀橫空出世。安妮西莫娃現在才17歲，有機會跟上偶像莎拉波娃(Mari Sharapova)的腳步，在未滿20歲的年紀奪下大滿貫冠軍。「我現在就好想拿下冠軍！」她笑說。

在32強戰前，她被澳洲網球網站評估僅有9%的獲勝機率，「這數字看起來真的艱困」她說，結果真的跌破眾人眼鏡拿下比賽。賽後安妮西莫娃說：「這是我生涯最好的比賽之一，我真的打很好。我的技術和心理全都和之前不一樣了，我很相信自己，充滿自信，覺得什麼事都有可能上演。」

「她打得就像老將一樣，太不可讓人致信了。」美國選手帝亞佛伊(Frances Tiafoe)說。接下來的16強戰，安妮西莫娃將挑戰科維朵娃(Petra Kvitova)，雙方去年在印地安泉女網賽交手由美國妹子爆冷奪下勝利。現在安妮西莫娃已是1998年的小威後，首位在大滿貫晉級16強的美國選手。