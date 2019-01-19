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道奇休賽季什麼屁都沒放　馬查多老爸卻自爆已開價

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▲▼馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多老爸自爆前東家道奇已經提出報價。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

最近這一個月來，有三支球隊給予自由球星馬查多（Manny Machado）報價，分別是洋基、白襪和費城人，其中白襪據傳已經給出7年1.75億美元報價，而現在馬查多老爸又出來爆料，道奇也加入這場爭奪戰，還給出了一份報價。

「馬查多已經收到來自三支不同球隊的報價，包括洋基、費城人和道奇隊，現在很多人都對白襪所提出的報價相當感興趣。」馬查多老爸曼紐（Manuel Machado）親自向外媒《Z101 Digital》記者高梅茲（Hector Gomez）爆料。

自從去年休賽季開跑以來，最積極爭取馬查多的就是洋基、白襪和費城人，不僅親自與馬查多陣營會談，還到了合約報價的程度，但這段時間前東家道奇卻一直不在網羅傳聞當中，資深記者海曼（Joe Heyman）也指出，道奇根本從沒提出報價，不免讓人懷疑馬查多老爸是否想藉道奇來炒身價。

▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人現在把精力擺在哈波身上。（圖／達志影像／美聯社）

2017年道奇在世界大賽敗給太空人，與冠軍擦肩而過，去年道奇為了爭回差點到手的冠軍，在7月交易大限前，道奇用了5名小聯盟球員，向金鶯換來獲馬查多（Manny Machado），這位明星內野手順利幫助道奇打到了世界大賽，但最終這支國聯西區冠軍還是不敵紅襪苦吞「二連亞」。

26歲的馬查多上季代表道奇出賽66場，繳出.273/.338/.487打擊三圍，擊出13支全壘打和42分打點，不過他在季後賽打擊狀態低迷，打擊三圍剩下.227/.278/.394 。另外，還因為出「鬼腳」和跑壘態度不佳，引發外界極大的爭議。

目前還無法得知道奇給出的價碼，不過《ESPN》記者奧尼（Buster Olney）和《USA Today》記者奈丁格（Bob Nightengale）日前都揭露白襪開出7年1.75億美元合約報價，只是這份報價很快被經紀人羅薩諾（Dan Lozano）否認，還直接嗆記者亂發「假新聞」。

如今在費城人把目標轉往爭取網羅哈波（Bryce Harper）後，加上洋基已經簽下托洛威斯基（Troy Tulowitzki）和雷瑪西烏（DJ LeMahieu），完成內野補強，以及不願提出3億美元以上價碼來簽馬查多，因此，白襪被認為在這場爭奪戰中領跑。

▲多倫多藍鳥隊托洛威斯基。（圖／達志影像／美聯社 ）

▲洋基簽下托洛威斯基。（圖／達志影像／美聯社 ）

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