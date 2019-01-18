澳網／網球也有希臘怪物　西西帕斯16強挑戰偶像費德勒

▲西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

NBA有「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），職業網壇也有「希臘怪物」崛起。西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）現在才20歲世界排名就來到15，去年剛奪下Next Gen ATP新生代總決賽冠軍。目前他以追平生涯最佳大滿貫成績的16強，下一輪預計將在20日挑戰兒時偶像費德勒(Roger Federer)。

和安戴托昆波一樣，西西帕斯同樣擁有移民背景，他的父親為希臘人，母親則是蘇聯網球好手莎妮可娃(Julia Apostoli-Salnikova)，曾在聯邦盃擊敗英國上古傳奇球星韋德(Virginia Wade)，可惜因為蘇聯封閉的環境，並且和教練起衝突，她沒有發展出太出色的職業生涯。

「相信我，醫生跟我說小孩出生的時候，他的雙手就是舉高的姿勢，就像網球選手一樣。」莎妮可娃說。

不過西西帕斯傳承了蘇聯母親一板一眼的嚴謹，但仍保有希臘人的樂觀和這能量。「我最討厭練習之前你隨隨便便就熱好身。」莎妮可娃說。「母親教導我紀律的重要，對我有很大的幫助。在希臘的文化中，這還真的不是很常見。雙重文化背景讓我有不同的觀點和思維。」而他的希臘父親，則是在他11歲時辭掉工作，陪伴他專心發展網球生涯。「我打得是自信網球，這徹底反映了我的個性。」西西帕斯說。

西西帕斯過去為世界青少年第一，並在去年打出生涯代表作，巴塞隆那男網賽殺進決賽才敗給納達爾(Rafael Nadal)，多倫多大師賽更一路擊敗喬科維奇(Novak Djokovic)、帝姆(Dominic Thiem)、茲維列夫(Alexander Zverev)等世界前10名將，但在決賽又敗給納達爾。他在溫網闖進16強，並且在斯德哥爾摩男網賽收獲第一座ATP巡迴賽冠軍，並在新生代總決賽封王。

西西帕斯身高符合現代網壇趨勢的193公分，使用單手反拍，一發均速能在190公里以上，但脾氣也有些火爆。現在他在澳網也闖進16強，下一輪將對上偶像費德勒。過去他總是喜愛看費德勒和納達爾、喬科維奇上演頂尖對決，這次他和費德勒將繼年初的霍普曼盃後第二次對決。

「要和你看了這麼久的球員打球很不容易，在心態上你得更加強悍、做好準備並且相信自己有能力取得勝利。我希望能成為希臘網球的代表人物，獨自一人在巡迴賽上，我希望能啟發希臘的孩子們投入網球運動。」