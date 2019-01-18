再見妨礙中籃　巫師倫敦站絕殺尼克

▲2019NBA倫敦賽巫師VS尼克。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

18日尼克及巫師移師到倫敦進行例行賽。巫師中鋒布萊恩(Thomas Bryant)在最終0.4秒靠著崔爾(Allonzo Trier)的妨礙中籃攻進致勝2分，從最多落後19分之下以101比100逆轉擊敗尼克，隊史首次在倫敦出賽就獲勝。

尼克中鋒坎特(Enes Kanter)因為自身安全疑慮缺席此戰，隊史第三度造訪倫敦的尼克在開局就打得強勢在科爾內特(Luke Kornet)單節12分的率領下，首節打完就取得10分領先，在第二節中段一度將比分拉開到19分，打完前三節尼克還保有12分的領先優勢。

@NOLIMITTB31 FOR THE WIN #WizKnicks | #DCFamily pic.twitter.com/NrqPhapjQw — Washington Wizards (@WashWizards) 2019年1月17日

▲關鍵妨礙中籃。

決勝節巫師展現強大防守讓尼克在前8分鐘僅得2分，兩隊最後2分鐘互有領先，尼克馮萊(Noah Vonleh)的灌籃助球隊在最後33秒保有1分領先，最後3.3秒畢爾(Bradley Beal)助攻給布萊恩上籃被崔爾妨礙中籃讓巫師完成逆轉勝。

攻下10分9籃板布萊恩賽後表示自己是生涯第一次完成絕殺，攻下全隊最高26分得畢爾則表示，「我因為某些原因接球時滑了一下，有點失去重心然後我看到布萊恩衝向籃框，我相信他可以做出正確的選擇。」巫師總教練布魯克斯(Scott Brooks)也表示，「那個終結非常棒，但我從未見過這樣的情況特別是在倫敦，每個人都不該在飛了那麼遠之後以輸球的方式回家。」

▲畢爾(Bradley Beal)攻下26分並傳出關鍵助攻。（圖／路透社）

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