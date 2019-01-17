汀威迪帶籃網進OT逆轉勝　同場擊倒哈登58分 　

▲汀威迪認為這場逆轉對年輕球隊是很棒時光。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

本賽季最驚奇球隊之一籃網肯定名列其中，17日他們對戰狀況火爆的休士頓大軍，最終透過OT以以145比142險勝。布魯克林致勝功臣非汀威迪(Spencer Dinwiddie)莫屬，他在決勝時期與哈登互相飆分，最終也成功在客場收下勝利，賽後他也表示這一場逆轉，對於年輕的球隊來說，是很棒的時光。

本戰籃網展現年輕韌性，一路與火箭膠著，第四節靠著汀威迪三分彈也成功將比賽拖入OT，在延長賽中丁威迪完全掌控比賽，一再與哈登「對飆」籃網也趁勢打出10比0猛攻，最後30秒連轟3記三分彈，一舉奠定勝局。儘管「大鬍子」全場飆了58分仍無力回天，而汀威迪替補出場也攻下全隊最高33分，10助攻。

對於這場德來不易的逆轉，汀威迪相當珍惜，「哈登得到快60分，但最後我們贏得了比賽，這對於一支年輕的球隊來說是很棒的時光。」另外他也說到自己在延長賽中連續投進三分球的心情，「那時感覺就像還落後9分、6分、3分，最後平手了，那就讓我們去阻止對手吧。」

作為籃網超強替補，汀威迪本季可以貢獻17分，2.5籃板，5.1助攻。上賽季籃網僅拿下28勝54敗，東區倒數第4的戰績，而現在他們已經拿下23勝23敗的戰績，目前暫居東區第7，相當有望闖入季後賽，能有這樣的表現跟他強勢發揮同樣有很大關聯。

▲汀威迪。（圖／CFP）