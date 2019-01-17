澳網／四盤都搶7　羅尼克4小時苦勝瓦林卡

▲羅尼克(Milos Raonic)2019澳網第二輪獲勝。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

羅尼克(Milos Raonic)與瓦林卡(Stan Wawrinka)兩位世界排名都曾在10名以內的好手提前在澳網第二輪正面對決，經歷了連續4盤的搶7大戰，最終由名列第16種子的羅尼克花費4小時01分鐘以6(4)比7、7比6(6)、7比6(11)、7比6(5)取得進入32強的資格，。

2014澳網冠軍得主世界排名最高曾到第3的瓦林卡現在掉到59名，在2017年法網決賽落敗後受傷勢影響陷入低潮，去年4大公開賽都在前3輪就止步，加拿大好手羅尼克曾在2016年終到達世界排名第3，但在去年澳網首輪就爆冷出局讓他世界排名一度掉落到第40名，本次賽會被列為第16種子。

MIGHTY MILOS!@milosraonic gets past a resurgent Wawrinka, 6-7(4) 7-6(6) 7-6(11) 7-6(5).#AusOpen #GameSetMatch pic.twitter.com/ybUvMh9GKR — #AusOpen (@AustralianOpen) 2019年1月17日

▲羅尼奇贏下賽末點。

兩人在前兩盤搶7各贏一盤後，在第三盤進行途中由於墨爾本下雨中斷半個小時，羅尼奇認為這次的因雨暫停對他幫助很大，「我在下雨後打得比下雨前好多了，所以很慶幸有這場雨。」他全場打出84記制勝球比對手多18顆。瓦林卡的總得分僅輸給羅尼奇2分但是他總是在關鍵時刻失手，在第四盤的搶7於5比4領先後連丟3分遭淘汰。

生涯第9度闖入澳網第三輪的羅尼奇說，「我覺得這4小時的比賽好像只打15分鐘，腎上腺素接管了我的身體，我很幸運可以在四盤大戰中晉級。」他在澳網最佳成績是2016年的4強，下一輪他將面對擊敗鄭泫的法國選手Pierre-Hugues Herbert。

▼瓦林卡連續兩年在澳網第二輪止步。