中職／現今4隊還有龍魂　葉君璋、許聖杰及郭建霖都還在

▲富邦悍將葉君璋。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

味全龍解散20年之後，今年想要重返中職，目前中職4支球團中還有3位待過味全龍，包括富邦悍將球員發展部葉君璋、統一獅一軍首席教練許聖杰、桃猿一軍首席教練郭建霖。

郭建霖職棒元年就在味全龍，是味全龍元老球員，鎮守三壘有「吸塵器」之稱，1992年在交換呂明賜的交易名單中，但他拒絕交易，一直到1996年11月跳槽到台灣大聯盟。

兩聯盟合併之後，郭建霖擔任La New熊二軍總教練，2008年與2009年升任領隊，2011年到2017年是桃猿二軍總教練，去年轉任一軍首席教練。

▲郭建霖(中)與陳大順。(圖／資料照)

葉君璋在1996年加盟味全龍，直到1999年解散，是味全龍奪得3連霸大功臣，解散後與張泰山、陳金茂、陳炳男投效興農牛，2009年被興農牛釋出後，在2010年及2011年效力兄弟象。

他在2012年到2015年到美國印地安人小聯盟當教練，2015年還是義大犀牛副領隊，該年6月再擔任義大犀牛總教練，隨著球隊易手給富邦悍將，2018年7月辭去富邦悍將總教練，今年轉到富邦悍將隊球員發展部門。

統一獅首席教練許聖杰在1998年加盟味全龍，由於與三商虎合約鬧雙胞，被禁賽到下半季才出賽，1999年是他第一個完整職棒球季，結果打完之後球隊就解散。

他之後到統一獅，2004年到2006年轉隊到誠泰，2007年到2012年回到統一獅，2013年退下來擔任統一獅球探，2013年8月兼任二軍守備教練，2013年9月升上一軍守備教練，2017年升為一軍首席教練至今。

▲許聖杰。（圖／記者黃克翔攝）