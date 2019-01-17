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單打691次聯盟第1　哈登連2戰都達57分沒有隊友助攻

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▲火箭哈登戰灰熊。（圖／路透）

▲哈登單打次數高居聯盟第1。（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

火箭17日在OT中以142比145不幸敗給籃網，不過這並無法掩蓋哈登(James Harden)火爆的表現，此役他再度轟下賽季新高的58分，連2場比賽得分都達到57分，不僅個人將連續單場至少30分紀錄推進到18場，更可怕的是，這2戰共他的所有得分全部來自個人單打，沒有任何一次對有助攻得分。

自保羅從去年12月20日缺戰以來，哈登獨自扛起球隊，並在近19場比賽中贏下14場，儘管球隊有傷病困擾，但「大鬍子」憑藉一己之力，把球隊戰績從西區倒數第2，一路衝到西區第5。而15日對戰灰熊哈登飆了57分，休息一日後又砍下58分，這兩場比賽中他分別33投17中、34投16中，其中投近的33球沒有任何一球依靠隊有助攻，全部靠著哈登自己單打來終結。

由此可見哈登的單打已經到了無解的境界，不過這也是因為火箭這段時間以來大多都由他來持球來做進攻發動機所致，但據統計在本戰之前，哈登在本季一共有691次的單打，這比聯盟其他29支球隊還要多，也就是聯盟任何隊伍從先發到替補球員加起來單打次數，都沒有「大鬍子」一人來的多。

雖然「大鬍子」單打能幫助球隊，但也有許多人都認為這並非長久之計，因為單打是最耗費體力的進攻模式，本賽季，哈登在首節的有效投籃命中率是最高的，達到56.9%，第二節為56.3%。而在第三節和第四節，哈登的有效投籃命中率分別為55.1%和48.4%。

由此可見，哈登的有效投籃命中率每一節都在降低，這足以說明體能耗損在比賽中對他的影響。若火箭要提升整體戰力，勢必要有球員幫助哈登分擔壓力。

▲▼哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登連2戰都達57分卻都沒有任何一次來自隊有助攻。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭哈登
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