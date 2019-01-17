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NEW ERA街邊旗艦店於西門登場　推客製化繡帽彰顯個性

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▲▼NEW ERA。（圖／NEW ERA提供）

▲NEW ERA將在西門開立旗艦店。（圖／NEW ERA提供）

體育中心／綜合報導

NEW ERA從美國紐約發展至今已近百年、席捲時尚圈，將在西門町開立全亞洲最大的NEW ERA街邊旗艦店！店內有兩層樓空間，將提供超過700種帽款、100款服飾，讓帽控潮人們有更多的選擇。首次推出的客製化繡帽服務，讓民眾可以繡上自己喜歡的英文、數字等圖樣，讓帽子不再是帽子，能彰顯自我個性成為身上獨一無二的專屬配件！

因應農曆新年即將到來，NEW ERA推出復古DISNEY系列帽款，其中三隻小豬設計款，象徵著來自美國的國際運動潮流品牌融入了東方的新年文化，也同時將時尚潮流品牌注入可愛童趣的元素。相信NEW ERA西門旗艦店將會是時尚潮流男女添購衣帽新品的絕佳勝地，戴上NEW ERA絕對讓你成為眾人注目的焦點！

NEW ERA專注於各式帽款開發，也是美國職棒大聯盟官方指定合作的比賽專用棒球帽廠商，近一個世紀的品牌背景可說是流行製造機，更是嘻哈愛好者的必殺裝備，為時下潮流人士不可少的配件之一。全亞洲最大的西門旗艦店將於1月19日開幕，繼2017年底快閃店登陸台灣同步推出的整帽服務大受粉絲喜愛之後，此回更首次推出客製化-〝繡帽〞服務！

開幕日起至2月10日止，到店消費滿5,000元，即可免費體驗繡帽服務乙次，戴上專屬自己的帽款、創造自己時尚風格，絕對能在社群上潮一波，成為眾所矚目的對象。此外，至1月27日止，凡到西門旗艦店選購帽子、服飾、包款，任選兩件即贈送NEW ERA Popsocket手機座乙只（數量有限贈完為止）。櫃子裡永遠少一頂NEW ERA的粉絲們，快來打造專屬你的時尚配件吧！

▲▼NEW ERA。（圖／NEW ERA提供）

因應農曆新年的到來，NEW ERA這次也推出復古DISNEY系列帽款。四款設計包含：情侶米奇＆米妮和寵物布魯托、三隻小豬和壞蛋大野狼。各帽款以紅、灰、黑、深藍色為底色，加上經典卡通人物，襯托其男女不限、老少皆宜的設計風格。其中更以三隻小豬設計款，為喜慶豬年不可或缺的時尚單品。戴上NEW ERA復古DISNEY系列帽款，能再一次回味美好無憂的童年時光。面對即將到來的農曆春節到來，就戴上三隻小豬帽喜氣洋洋的去拜年吧！NEW ERA同步推出春節活動，自1月25日至2月10日：指定商品七折起，消費滿2,800元即贈送NEW ERA撲克牌一組（數量有限贈完為止）。

關鍵字： NEW ERA
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