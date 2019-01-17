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拓荒者紐基奇生涯首度大三元　賞5記火鍋退騎士

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▲▼紐基奇（Jusuf Nurkic）。（圖／CFP）

▲紐基奇（Jusuf Nurkic）。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

拓荒者中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)17日對戰騎士的比賽繳出10分10籃板10助攻，完成生涯首次大三元之外還有賞了對手5記火鍋，終場拓荒者就以129比112擊退爐主，這場比賽兩隊合計起來僅發生7次失誤寫下NBA歷史最低紀錄。

最近吞下2連敗的拓荒者對上爐主騎士打得並不輕鬆，當將領先差距拉開時便會遭遇騎士頑強抵抗，上半場打完僅僅領先7分。第三節在里拉德(Damian Lillard)以及阿米努(Al-Farouq Aminu)的發揮下才漸漸拉開比分到雙位數，里拉德和紐基奇在決勝節率隊拉出10比0攻勢鎖定勝局，2分24秒紐基奇傳給里拉德投進三分完成大三元。

▲紐基奇生涯首度大三元。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

紐基奇賽後表示，「我不知道自己助功數有多少，我知道里拉德最後一直跟我要球，我只是把球傳給他，這是自然發生的事，我沒刻意追求數據，重要的是我們贏球了，贏球總是有趣的。」除了完成大三元之外，紐基奇還有5次阻功的表現，讓騎士內線大將湯普森(Tristan Thompson)僅僅只有4分8籃板。

兩隊這場比賽也寫下罕見紀錄，拓荒者本場比賽僅發生3次失誤平隊史新低，騎士也僅發生4次失誤，兩隊合計7次失誤寫下歷史新低，以現在NBA快速的球風來說非常難得。

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關鍵字： NBA紐基奇拓荒者騎士
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