馬刺板凳三人組齊發克獨行俠　客場慶祝蓋伊復出

▲馬刺貝里納里(Marco Belinelli)攻下全隊最高分。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

獨行俠主場面對馬刺，馬刺板凳三人組貝里納里(Marco Belinelli)、貝坦斯(Davis Bertans)以及米爾斯(Patty Mills)三人得分皆上雙且合計轟進11顆三分球，最終在客場以105比101擊敗獨行俠，在小前鋒蓋伊(Rudy Gay)復出首戰即獲勝。

蓋伊在休息5戰後復出，在主場戰績遠優於客場的獨行俠開賽展現強大的防守能力，讓馬刺前8分鐘只得4分，貝里納里(Marco Belinelli)和米爾斯連飆兩顆三分止血，唐西奇(Luka Doncic)大角傳給諾威斯基(Dirk Nowitzki)投進三分，獨行俠首節打完就取得35比20的大幅領先。

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▲唐西奇助攻諾威斯基。

馬刺在次節打出反擊，傷癒復出的蓋伊攻下上半場馬刺的最後6分，但獨行俠在唐西奇上半場12分的率領下仍保持領先。唐西奇在第三節又展現美技在進攻時間剩0.8秒時接球出手三分命中，但馬刺也用三分球不斷拉近比分，在決勝節前段靠著板凳球員貝里納里、米爾斯以及貝坦斯輪流發威將比數反超。

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▲唐西奇0.8秒三分球。

貝坦斯在1分41秒兩隊96比96平手時飆進關鍵三分球，唐西奇追平三分失手後，艾德里奇(LaMarcus Aldridge)在下一波進攻補籃得手，馬修斯(Wesley Matthews)以三分還以顏色，但迪羅臣(DeMar DeRozan)命中關鍵跳投，終場馬刺以4分之差獲勝。

A couple of big plays late in Q4



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▲馬刺關鍵2次進球。

貝里納里攻下全隊最高17分，米爾斯和貝坦斯分別攻下14分及12分，傷癒復出的蓋伊則有14分。獨行俠得分最高的是唐西奇的25分，馬修斯13分，板凳出發的史密斯(Dorian Finney-Smith)挹注12分。

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