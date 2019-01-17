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計畫簽哈波、凱戈、金柏瑞　費城人得揮灑5億美元

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▲▼哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

費城人想打造大聯盟的「超級球隊」？根據《USA TODAY Sports》知名棒球記者奈騰格爾（Bob Nightengale）17日報導，他們打算一次網羅哈波（Bryce Harper）、凱戈（Dallas Keuchel）與金柏瑞（Craig Kimbrel）3名巨星。

自休賽期開始費城人就不斷與這3名球星產生連結，且他們的總管密德爾頓（John Middleton）也多次透過媒體表達砸錢不手軟的決心。

費城人在上週拉斯維加斯與2015年國聯年度MVP哈波會面長談超過5個小時，據傳費城人已經有信心能夠與他達成簽約共識，準備提出一份10年3億美元以上的大合約，且平均年薪將超越2014年史丹頓（Giancarlo Stanton）與馬林魚簽的13年3.25億美元。

太空人王牌投手，2015年美聯賽揚得主凱戈與紅襪2018年世界大賽冠軍門神金柏瑞，都喊話要價破億美元合約，費城人一次簽下這3人恐怕得花超過5億美元。雖然還不確定費城人會開什麼樣的價碼給這兩位投手，不過費城人高層透露，不會給凱戈所渴望的5年長約。

▲太空人，凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

費城人在2007到2011年連續5年闖進季後賽，並且於2008年奪得隊史第2冠。歷經漫長的重建期，上個賽季的80勝82敗國聯東區第3名的成績已經是近6年最佳。

休賽期展現重返季後賽決心，先是交易來明星二遊席古拉（Jean Segura）後，再花7300萬美元網羅麥卡臣（Andrew McCutchen）、羅伯森（David Robertson），除了上述3位球星，他們還持續與白襪競爭馬查多（Manny Machado）。

關鍵字： 費城人哈波凱戈金柏瑞
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