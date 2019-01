計畫簽哈波、凱戈、金柏瑞　費城人得揮灑5億美元

▲哈波(Bryce Harper)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

費城人想打造大聯盟的「超級球隊」?根據《USA TODAY Sports》知名棒球記者奈騰格爾(Bob Nightengale)17日報導,他們打算一次網羅哈波(Bryce Harper)、凱戈(Dallas Keuchel)與金柏瑞(Craig Kimbrel)3名巨星。



自休賽期開始費城人就不斷與這3名球星產生連結,且他們的總管密德爾頓(John Middleton)也多次透過媒體表達砸錢不手軟的決心。

費城人在上週拉斯維加斯與2015年國聯年度MVP哈波會面長談超過5個小時,據傳費城人已經有信心能夠與他達成簽約共識,準備提出一份10年3億美元以上的大合約,且平均年薪將超越2014年史丹頓(Giancarlo Stanton)與馬林魚簽的13年3.25億美元。

The #Phillies, according to team executives, have visions of signing Harper,

Keuchel and Kimbrel.