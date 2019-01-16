七六人缺三分火力與防守　10天短約簽下老將布魯爾應急

▲布魯爾將以10天短約加盟七六人。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

七六人自迎來巴特勒（Jimmy Butler）後球隊進攻得到改善，但防守與三分火力仍因科溫頓（Robert Covington）的離隊略顯不足，根據《The Athletic》報導，七六人於16日與前雷霆小前鋒布魯爾（Corey Brewer）簽下10天短約，希望能藉此改善防守與三分火力。

32歲的布魯爾上季效力雷霆時打出近6季最佳表現，他雖然僅效力18場但有16場擔任先發，並繳出場均10.1分、3.4籃板、1.3助攻、2.1抄截成績，且三分球命中率達34%，場均可投進1.3顆三分球，三分火力不俗。

布魯爾也於雷霆在季後賽對戰爵士的6場比賽中做出貢獻，他不但場場先發，他繳出場均6.1分、2.1籃板、1.1抄截、0.8助攻、0.8阻攻表現，抄截與阻攻替球隊幫助相當大。布魯爾擅長的防守與三分線火力相當適合補上七六人因交易而離隊的科溫頓位置。

布魯爾為2006年佛羅里達大學二連霸班底，他於2007年以第一輪第7順位加入灰狼，生涯最佳表現可達場均13分、3.4籃板、2.4助攻、1.4抄截，但隨後因傷病漸成浪人型球員，上季他與雷霆簽下一年合約，但球季結束後未獲續約，如今加入七六人將會是他生涯第7支球隊。

布魯爾同時也有7年季後賽資歷，若他於10日內表現符合七六人期待，簽下正式合約後將有機會助七六人於季後賽增添三分線火力與防守強度。

▼灰狼前鋒科溫頓離隊後七六人三分火力與防守出現漏洞。（圖／達志影像／美聯社）