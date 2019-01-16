中職／味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

記者王真魚／綜合報導

頂新集團有意以味全龍重返中職，根據周刊報導，頂新集團已啟動加盟中華職棒的動作，表達恢復中職會籍的想法，近期將遞交加盟計畫。聯盟也對此發布3點聲明稿，其中指出味全龍棒球隊現已非本聯盟團體會員，但對於頂新擬組球隊加盟，聯盟相當歡迎。

▲味全龍有望重返中職。（圖／記者季相儒攝）

1999年味全龍奪得3連霸之後，頂新集團在球員出國慶功旅遊時宣布解散球隊，味全龍迷當時衝到味全龍球團辦公室抗議，最終仍走入歷史。中職在2013年會長黃鎮台時期，曾與頂新集團洽談重回中職的意願，卻因發生「滅頂」事件而無下聞。

吳志揚稍早證實雙方已初步交換意見，他也向頂新四董魏應行表示，味全龍想要以恢復會籍重回中職是不可行，因為味全龍會籍在解散之後已經解除，要重回中職就要以新球團加入辦法，遞交加盟計畫書。

聯盟列出3點聲明如下:

一、 味全龍棒球隊於民國八十八年宣布解散並退出本聯盟團體會員會籍，現已非本聯盟團體會員。

二、 頂新集團擬組球隊加盟中華職棒，本聯盟敬表歡迎。

三、 依本聯盟新球團加盟辦法，有意籌組球隊加入本聯盟之企業，可事先提交新球團經營企劃書等相關書面文件予本聯盟審查。

根據中職2017年訂定的加盟辦法，新球隊加盟金是1.2億元，保證金是3.6億元，還有1億元的地方棒球振興基金，3000萬由聯盟執行，7000萬由母企業提出計畫與執行。頂新必須在2019年選秀之前遞交申請，獲得常務理事會審核全數通過後，才能在2019年參與季中選秀，2020年從二軍打起，2021年正式加入一軍。