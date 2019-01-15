爆米花／合庫冠軍戰搶首勝　許順益：贏的是氣氛

▲合庫陳毅宏敲勝利打點。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

爆米花聯盟15日展開5戰3勝制的總冠軍賽，合庫原以3比0領先，崇越楊振裕一棒追平，8局上靠著陳毅宏、柯景瀚各敲2分打點安打突圍，最終以7比3獲勝，取得冠軍系列賽首戰勝利。

合庫2局上突破崇越先發左投鄭智鴻，陳毅宏安打後盜壘並利用短打戰術上三壘，吳松勳、陳孝允、林瀚、高育瑋連敲4安打攻下3分取得領先。

崇越5局下反攻，森育彬安打帶動下，林志祥安打發威，下一棒楊振裕掃出全壘打帶有3分打點，追平為3比3。合庫8局上利用鄭智鴻連續3保送攻占滿壘，崇越換上鄭文豪接替，陳毅宏掃出安打代會2分，柯景瀚也補上安打再添2分，一口氣超前4分，最終就以4分差奪勝。

陳毅宏掃出猛打賞，許順益表示，「他是攻優於守，抗壓很好的打者，他跟柯景瀚8局上那兩支安打很關鍵，對方先發鄭智鴻是能掌控比賽的投手，賽前我們看影片讓球員增加對決的信心。」

合庫先發投手賴柏瑋5局挨轟後退場，總教練許順益表示，「控球要調整，希望這場比賽他能成長。」張凱軍、唐嘉駿雙左投壓陣後，再派王政浩登板關門，後援1.1局守住勝利。許順益說，「唐嘉駿球速不快，但製造速差讓打者不好打。」

合庫率先拿下首勝，許順益說，「贏的是氣氛，其實每場是關鍵，看得出來選手積極進攻，很想贏球。」