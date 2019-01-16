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還能回到NBA？　安東尼練習三分球17投16中狀態出色

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▲▼ 火箭安東尼。（圖／路透）

▲安東尼投籃狀態良好仍有望回到聯盟？（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

安東尼(Carmelo Anthony)本季加盟火箭雙方僅合作10場就分手，不過休士頓並沒有正式將「甜瓜」裁掉，目前雙方仍在尋找合適交易對象，但時過2個月仍未有進展，儘管如此安東尼仍持續作自主訓練維持身體狀態，目前他最新訓練影片也曝光，投籃狀態仍維持非常好。

上賽季在雷霆水土不服後，安東尼來到休士頓原先外界都認為火箭進攻會因此有所提升，不料「甜瓜」只在火箭打了10場比賽就與球隊達成不再出戰協議，讓外界相當不解。這10戰下來他場均可以得到13.4分，5.4籃板，0.5助攻，投籃命中率為40.5％，三分命中率為32.8％。安東尼在火箭的最後一戰對決雷霆，全場11投僅1中，只拿下2分，最後休士頓也以輸球收場。

現在安東尼也重返紐約持續做自主訓練，從他投籃訓練影片中可以看出他進行大量的三分練習，有接球跳投也有定點投籃等，而他一共在三分線上出手17次命中16球，可見他狀態保持非常出色。儘管如此，仍有許多人不看好他能重返NBA，認為他生涯最後一場球已經打完了。

影片下方網友也多數都對他感到質疑，「他要的是能夠對抗對手，不是一直投籃」、「他無法在比賽中做到」、「空球場的MVP」、「我們真的不在乎，人們忘記他是有原因的。」不過就目前狀況來看，這位10屆全明星仍沒有想要放棄並選擇退役，還是渴望回到球場繼續作戰。

關鍵字： NBA火箭安東尼
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