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亞足賽／西亞球隊前兩輪狂轟門　南韓兩場進2球、日本逆轉勝

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▲亞洲盃，伊朗男足，伊朗梅西，阿茲蒙Sardar Azmoun。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃，伊朗男足阿茲蒙（Sardar Azmoun）梅開二度。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃小組賽正在阿聯舉行，14日剛進入第三輪賽事，在前兩輪賽事中，西亞球隊的表現可說是相當亮眼，反觀在東亞的日本、南韓孫然順利晉級，但表現不如預期，朝鮮更是兩戰全敗領了兩張紅牌、且沒有進球。

第二輪賽事結束後，共有10支球隊確定晉級下一輪，其中在西亞球隊部分，約旦首戰就以爆冷1比0擊敗上屆冠軍澳洲，接著又以2比0退敘利亞，兩勝0失球先搶下B組首位晉級的門票；伊朗更是以5比0退葉門、2比0擊敗越南，兩戰7球且未失球，再度成為奪冠大熱門。

▼ 亞洲盃,南韓vs吉爾吉斯,金玟哉頭頂進球。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 亞洲盃,亞足賽,南韓vs吉爾吉斯,金玟哉 。（圖／達志影像／美聯社）

另外，像是D組的伊拉克首輪先以3比2擊敗越南、3比0再退越南晉級；E組的沙烏地阿拉伯首戰4比0擊敗朝鮮、2比0再退黎巴嫩；卡達更是以2比0退黎巴嫩、6比0大勝朝鮮，最後卡達搶下首位晉級；西亞球隊展現進攻火力驚人，都順利進入16強。

▼亞洲盃,澳洲vs約旦。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,澳洲vs約旦,約旦19號Anas Bani Yaseen 進球 。（圖／達志影像／美聯社）

不過東亞球隊的表現就不如賽前預期，一拼59年後奪冠的南韓，列在C組在面對菲律賓以及吉爾吉斯等弱旅，都只有攻進一球，以1比0拿下雖然沒有失球，但表現只能說是差強人意，不過亞洲一哥孫興慜順利歸陣，最後一場和大陸爭取小組首位，是否上場還未可知，但已經掀起話題。

另一邊尋求第五冠的日本，以新舊交融的陣容硬仗，首戰碰上弱旅土庫曼，卻讓對手先進球，所幸下半場連趕3球，以3比2贏球，第二輪也只以1比0小贏阿曼，而且是罰球進門，在F組的烏茲別克則是提升火力，2比1勝阿曼後，再以4比0大贏土庫曼，暫時分在小組第一。

▼亞洲盃,日本vs土庫曼 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼亞洲盃,亞足賽,日本vs土庫曼 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃孫興慜本托奇誠庸李青龍
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