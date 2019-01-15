投籃以及三分命中率皆達45％　羅斯轉型成功與柯瑞並齊

▲羅斯成功開發出投射能力並齊柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

本賽季至今有許多球員表現另人驚豔，其中包括羅斯(Derrick Rose)的成功轉型，許多球迷見他能在灰狼打出生涯第二春都非常感動，但羅斯能有這樣的表現也歸功於他努力開發外線能力，去適應聯盟的小球球風。截至15日，「飆風玫瑰」與柯瑞(Stephen Curry)是目前全聯盟唯2的後衛球員在投籃命中率以及三分命中率都達到45％的球員。

生涯初期羅斯就以勁爆球風打遍天下，時常飛身爆扣或變相突破撕裂對手禁區，但由於這些打法都不斷在內線衝撞，伴隨著是接連的傷病問題，最終「飆風玫瑰」遭逢十字韌帶斷裂的嚴重傷勢，也讓他才剛要起飛就迅速殞落。上賽季甚至差點沒球打，不過最終他回到恩師席波杜(Tom Thibodeau)麾下，成功在灰狼打出生涯第二春。

目前聯盟外線投射風氣盛行，羅斯也順應時代潮流成功開發出外線能力，不僅延續自己職業生涯，現在也是明尼蘇達最穩定球員之一，至今他的投籃命中率高達48.6％三分命中率為46.8％，聯盟另外一名這兩項命中率都達45％以上的後衛球員則是「浪花兄弟」之一的柯瑞，他投籃命中率為48.9％三分命中率為45％。不過柯瑞身為歷史上頂級的射手，能有這樣的數據是可以預期，但羅斯過去並非射手型球員，生涯投籃命中率僅為31.1％與現在的表現實在有很大差距。

「飆風玫瑰」今年在灰狼打的33場比賽中，場均可以繳出18.9分，2.8籃板，4.8助攻，而柯瑞則可以貢獻場均29.4分，5.2籃板，5.6助攻。球迷對於羅斯的好表現也非常認同並用明星賽投票做出回應，日前公布的第二輪球迷投票結果，羅斯持續以198萬票高居西區後場球員第2，僅落後給柯瑞，可見球迷對他的愛戴。

▲羅斯。（圖／CFP）