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勇士申訴麥考合約結果出爐　聯盟認為未違反規定

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▲▼勇士，麥考（Patrick McCaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍後衛麥考為前勇士成員。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

前衛冕軍勇士成員麥考（Patrick McCaw）本季遲不與勇士簽約，季中遭騎士簽約後僅打3場遭釋出，後隨加入暴龍，過程僅花10天，前東家勇士因此懷疑騎士與麥考有私下達成將其合約性質由受限自由球員轉為自由球員的「故意操作」嫌疑故向聯盟提出申訴，而根據《USA Today》報導，聯盟於14日公開調查結果，麥考與騎士簽約的過程並沒有違反規定。

聯盟表示，「騎士與麥考簽約的過程沒有發現違反團體薪資協議行為與反規避行為。」

麥考自2016年球季加入勇士後雖為不是陣中主力，但上季結束時勇士仍二度提供他一年170萬的合格報價與2年520萬的續約合約 ，但他遲遲未答應，後騎士開出大於勇士合約的2年600萬條件，勇士若跟進騎士合約內容因薪資超額支付豪華稅，故未選擇跟進，麥考也加入騎士。

▲▼麥考(Patrick McCaw)。（圖／CFP）

▲麥考加入暴龍前曾短暫替騎士效力3場比賽。（圖／CFP）

但騎士僅在麥考出賽3場後就將他釋出，麥考合約也因此轉為完全自由球員，麥考在釋出後於10日同意暴龍開出的1年78.6萬美元合約後前往多倫多。

勇士於去年10月就開出合格報價，後再提供金額更大的2年合約，麥考在4個月的時間內遲遲不簽約，卻在騎士開出合約後10日內就換了2張合約2支球隊，合約身份也因此由受限自由球員轉為完全自由球員，不難引發勇士認為有騎士「故意操作」之嫌。

勇士因此於9日向聯盟申請調查麥考與騎士的簽約細節，當時消息來源指出，若聯盟確定騎士有「故意操作」之實的非法協議，騎士將可能被罰款300萬到600萬美金或剝奪選秀權，但在聯盟公布簽約過程沒有違反規定後騎士也鬆一口氣。

麥考於10日加入東區龍頭球隊暴龍後，14日對戰巫師比賽他中並沒有出賽，麥考於騎士效力3場場均時間17.7分鐘只繳出1.7分、1籃板、0.7助攻成績，暴龍下一場比賽將於17日作客塞爾提克。

關鍵字： 勇士麥考暴龍NBA騎士
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