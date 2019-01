卡位挨杜蘭特「暗拳」　波提斯怒批：故意想弄傷我

▲波提斯(Bobby Portis)指控杜蘭特惡意傷他。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

針對12日勇士與公牛的比賽中,波提斯(Bobby Portis)在卡位過程中哀了杜蘭特(Kevin Durant)一拳,波提斯14日向媒體吐苦水,認為杜蘭特是有意要讓他受傷的,並批評裁判的哨音對他不利。

「那個絕對是故意的,」波提斯向《Chicago Tribune》說道,「如果今天角色換作是我,我一定會被吹犯規。我想這是因為你的對手是勇士,所有有利吹判都會倒向他們,回去看看重播畫面,就很清楚一切到底是怎麼回事。」

波提斯在卡位過程中與杜蘭特糾纏,杜蘭特轉身並打中波提斯的腹部才擺脫,波提斯則痛苦的在原地摀著腹部,不過裁判並沒有響哨。等到兩人發生口角,裁判才吹雙方技術犯規。

Here is the play Bobby Portis is saying Kevin Durant tried to injure him on. A lot going on here but watch KD's left arm/hand. #BullsNation pic.twitter.com/7SGj4MVcGu