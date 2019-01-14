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卡位挨杜蘭特「暗拳」　波提斯怒批：故意想弄傷我

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▲▼公牛，波提斯（Bobby Portis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波提斯（Bobby Portis）指控杜蘭特惡意傷他。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

針對12日勇士與公牛的比賽中，波提斯（Bobby Portis）在卡位過程中哀了杜蘭特（Kevin Durant）一拳，波提斯14日向媒體吐苦水，認為杜蘭特是有意要讓他受傷的，並批評裁判的哨音對他不利。

「那個絕對是故意的，」波提斯向《Chicago Tribune》說道，「如果今天角色換作是我，我一定會被吹犯規。我想這是因為你的對手是勇士，所有有利吹判都會倒向他們，回去看看重播畫面，就很清楚一切到底是怎麼回事。」

波提斯在卡位過程中與杜蘭特糾纏，杜蘭特轉身並打中波提斯的腹部才擺脫，波提斯則痛苦的在原地摀著腹部，不過裁判並沒有響哨。等到兩人發生口角，裁判才吹雙方技術犯規。

波提斯在13日面對爵士的比賽輪休，因為他覺得當時與杜蘭特糾纏的右手肘不舒服。波提斯認為裁判哨音不利於他還有一個因素，就是去年他與隊友米羅提奇（Nikola Mirotic）練球時大打出手，因此外界對他留下壞印象。「大家都覺得我是壞人，但事實上我是個好人，」波提斯說道，「想像就是力量，我想我留下的印象就是如此的壞。」

關鍵字： 公牛波提斯勇士杜蘭特
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