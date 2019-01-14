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高中木聯／穀保林子崴盼催球速　陳冠宇提點牛棚是關鍵

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▲陳冠宇指導林子崴。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陳冠宇指導林子崴。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

備戰高中木棒聯賽，衛冕軍穀保家商如火如荼備戰中，陳冠宇利用休季期間也回來貼身指導學弟，強調牛棚就要當作比賽來投球，讓同為左投的學弟林子崴受益良多。

穀保家商在木棒聯賽前安排與國體與開南等大學友誼賽，調整比賽狀況，林子崴這天對國體先發投3局後，再到牛棚補足球數，陳冠宇在旁緊盯，林子崴說，「學長告訴我下半身的力量運用還有手的肌力，現學現用，學到很多。」

陳冠宇不只指導技術也提點心態，他認為，「牛棚就要很認真地去投每一顆球，以前在高中也不會去想，到日本後才知道，如果在牛棚都認真丟的話，場上面對各種情況，就比較不會慌亂，以後我當教練也要貫徹這種觀念。」

尤其林子崴還詢問如何增加球速的問題，陳冠宇也告訴他牛棚是關鍵，林子崴說，「學長說在牛棚要放心思投球，用全力投球，球速和均速都會提升。」

今年高二的林子崴投打兼修，因此不只有望扛先發之一，還得上場打擊，他認為，「跟去年高一比起來，要幫助球隊的地方變多了，增加更多的投球量。」他也加強賽前打擊的調整，林子崴說，「以前會要求自己擊球點，現在改攻擊心態，全力揮棒好好控制棒頭，最近找到自己的出力點，希望木棒聯賽能好好發揮。」

▲陳冠宇指導林子崴。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林子崴。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 高中木聯穀保家商陳冠宇
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