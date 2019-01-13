光芒考慮網羅前白襪重砲戴維森　並改造成「二刀流」

▲光芒有意簽下戴維森（Matt Davidson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

光芒對白襪的自由球員重砲手戴維森（Matt Davidson）感到興趣，並且打算簽下他之後將他打造成「二刀流」。戴維森在2018年有過3局的投球紀錄，還三振過「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton），3局的投球都沒有丟過分數。

即將滿28歲的戴維森主要都鎮守三壘，2013年在響尾蛇登上大聯盟，不過之後的2年都在小聯盟，2016年於白襪重返大聯盟，2017、2018年連續兩年都擊出20發以上的全壘打，上季更是在開幕戰有單場3響砲的演出。不過打擊率偏低的問題一直沒有改善，去年打擊三圍.228/.319/.419，球季結束後未獲續留。

能夠擔任三壘手、一壘手、指定打擊的戴維森，2018年3度在後援投手崩盤後站上投手丘，總計3局從來沒有丟過分數，只被敲出1安、1保送還飆出2K，其中最令人印象深刻的是在8月6日面對洋基的比賽，用一顆71英里刁鑽的曲球三振前國聯MVP史丹頓。

光芒已經宣告新賽季將延續上季的「開場投手」（假先發）策略，而戴維森也不會是唯一光芒栽培的二刀流選手，他們的頭號農場，2017年選秀首輪第4順位麥凱伊（Brendan McKay）大學時期就是以二刀流聞名，去年新人聯盟到高A，投打兩端都有不俗的表現。